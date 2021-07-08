https://ria.ru/20210708/deti-1740428102.html

Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ

Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2021

Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ

Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну, сообщает местный портал Juno7. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:37

2021-07-08T13:37

2021-07-08T13:37

убийство президента гаити

жовенель моиз

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну, сообщает местный портал Juno7.Другие подробности портал не приводит. Ранее посол Гаити в соседней Доминиканской Республике Смит Аугустин заявлял, что дети Моиза находятся "в безопасных местах" под защитой.Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Как сообщила канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа, убийство совершили иностранные наемники. В стране было введено военное положение на 15 дней. В среду вечером (в ночь на четверг мск) глава полиции сообщил, что четверо предполагаемых участников нападения были убиты, двое - задержаны.

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, в мире