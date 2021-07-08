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Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ
Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2021
Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ
Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну, сообщает местный портал Juno7. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:37
2021-07-08T13:37
убийство президента гаити
жовенель моиз
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну, сообщает местный портал Juno7.Другие подробности портал не приводит. Ранее посол Гаити в соседней Доминиканской Республике Смит Аугустин заявлял, что дети Моиза находятся "в безопасных местах" под защитой.Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Как сообщила канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа, убийство совершили иностранные наемники. В стране было введено военное положение на 15 дней. В среду вечером (в ночь на четверг мск) глава полиции сообщил, что четверо предполагаемых участников нападения были убиты, двое - задержаны.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, в мире
Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ
13:37 08.07.2021
 
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val

Местные СМИ сообщили, что дети убитого президента Гаити покинули страну

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дети президента Гаити Жовенеля Моиза, который погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию, покинули страну, сообщает местный портал Juno7.
Другие подробности портал не приводит. Ранее посол Гаити в соседней Доминиканской Республике Смит Аугустин заявлял, что дети Моиза находятся "в безопасных местах" под защитой.
Супругу скончавшегося президента Мартину Моиз, получившую ранения при нападении, отправили на лечение в Майами, заявлял РИА Новости посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. По данным местного канала Local 10, первая леди уже находится в Южной Флориде. Мартина Моиз, по данным канала, получила огнестрельные ранения руки и бедра, а также была серьезно ранена в руку и живот.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Как сообщила канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа, убийство совершили иностранные наемники. В стране было введено военное положение на 15 дней. В среду вечером (в ночь на четверг мск) глава полиции сообщил, что четверо предполагаемых участников нападения были убиты, двое - задержаны.
На осадном положении: Гаити после убийства президента
© AP Photo / Joseph Odelyn

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

Сотрудники полиции и криминалисты ищут улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

Военнослужащие возле больницы, куда была доставлена первая леди Гаити Мартина Моиз в Порт-о-Пренсе, Гаити
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

Улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенеля Моиза
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиМайамиВ мире
 
 
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