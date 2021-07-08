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Знаменитости отметили День семьи, любви и верности
Знаменитости отметили День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2021
Знаменитости отметили День семьи, любви и верности
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. О том, что писали и публиковали по этому случаю знаменитости в соцсетях, в подборке РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2021
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александр ревва
митя фомин
анна семенович
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игорь николаев
шоубиз
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. О том, что писали и публиковали по этому случаю знаменитости в соцсетях, в подборке РИА Новости. Сергей БезруковВалерия (Алла Перфилова)Александр РевваМитя ФоминАнна СеменовичИгорь НиколаевХанна (Анна Иванова)Слава (Анастасия Сланевская)
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александр ревва, митя фомин, анна семенович, валерия (алла перфилова), игорь николаев, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, день семьи, любви и верности в россии

Знаменитости отметили День семьи, любви и верности

21:10 08.07.2021
 
© @offi_hanna/InstagramКадр видео со страницы певицы Ханны в Instagram
Кадр видео со страницы певицы Ханны в Instagram
© @offi_hanna/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. О том, что писали и публиковали по этому случаю знаменитости в соцсетях, в подборке РИА Новости.

Сергей Безруков

"С праздником, дорогие мои, хорошие! С Днем семьи, любви и верности. Берегите своих родных и близких. Будьте счастливы!"

Валерия (Алла Перфилова)

"С праздником, мои дорогие, с Днем семьи, любви и верности! В современной жизни эти три слова редко соединяются вместе, но я вам от души желаю, чтобы в вашей жизни такое слияние случилось, и тогда чтобы ни происходило, вы будете чувствовать себя самыми счастливыми на Земле".

Александр Ревва

"Семья РА поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности".

Митя Фомин

"С днем любви, семьи и верности!"

Анна Семенович

"Берегите своих близких, любите их. Мне очень повезло, у нас дружная семья. Конечно, было всякое. Если папа приходил домой поздно, мама спуска ему не давала. Мы с Кирей убегали к себе в комнату, чтоб не попасть случайно под раздачу. Страсти кипели всегда, да и до сих пор кипят. Слава Богу. С праздником, дорогие, с Днем семьи, любви и верности. Будьте счастливы".

Игорь Николаев

"С Днем семьи, любви и верности! Всем счастья, мира и любви!"

Ханна (Анна Иванова)

"С Днем семьи, любви и верности! Создавайте эмоции сами, дарите незабываемые эмоции своим родным и близким, ведь это то, что навсегда останется в нашей памяти".

Слава (Анастасия Сланевская)

"Пускай ваша семья всегда будет здоровой, счастливой, позитивной и большой. Берегите друг друга!"
 
ШоубизАлександр РевваМитя ФоминАнна СеменовичВалерия (Алла Перфилова)Игорь НиколаевСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесДень семьи, любви и верности в России
 
 
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