Знаменитости отметили День семьи, любви и верности

"Берегите своих близких, любите их. Мне очень повезло, у нас дружная семья. Конечно, было всякое. Если папа приходил домой поздно, мама спуска ему не давала. Мы с Кирей убегали к себе в комнату, чтоб не попасть случайно под раздачу. Страсти кипели всегда, да и до сих пор кипят. Слава Богу. С праздником, дорогие, с Днем семьи, любви и верности. Будьте счастливы".