Знаменитости отметили День семьи, любви и верности
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. О том, что писали и публиковали по этому случаю знаменитости в соцсетях, в подборке РИА Новости.
Сергей Безруков
"С праздником, дорогие мои, хорошие! С Днем семьи, любви и верности. Берегите своих родных и близких. Будьте счастливы!"
Валерия (Алла Перфилова)
"С праздником, мои дорогие, с Днем семьи, любви и верности! В современной жизни эти три слова редко соединяются вместе, но я вам от души желаю, чтобы в вашей жизни такое слияние случилось, и тогда чтобы ни происходило, вы будете чувствовать себя самыми счастливыми на Земле".
Александр Ревва
"Семья РА поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности".
Митя Фомин
"С днем любви, семьи и верности!"
Анна Семенович
"Берегите своих близких, любите их. Мне очень повезло, у нас дружная семья. Конечно, было всякое. Если папа приходил домой поздно, мама спуска ему не давала. Мы с Кирей убегали к себе в комнату, чтоб не попасть случайно под раздачу. Страсти кипели всегда, да и до сих пор кипят. Слава Богу. С праздником, дорогие, с Днем семьи, любви и верности. Будьте счастливы".
Игорь Николаев
"С Днем семьи, любви и верности! Всем счастья, мира и любви!"
Ханна (Анна Иванова)
"С Днем семьи, любви и верности! Создавайте эмоции сами, дарите незабываемые эмоции своим родным и близким, ведь это то, что навсегда останется в нашей памяти".
Слава (Анастасия Сланевская)
"Пускай ваша семья всегда будет здоровой, счастливой, позитивной и большой. Берегите друг друга!"