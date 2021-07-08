https://ria.ru/20210708/dacha-1740385570.html
Врач дал совет дачникам на случай жары
Врач дал совет дачникам на случай жары - РИА Новости, 08.07.2021
Врач дал совет дачникам на случай жары
Дачные работы в жару лучше перенести на утро или вечер, так как физическая работа на жаре очень опасна, особенно для пожилых людей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:08
2021-07-08T10:08
2021-07-08T12:07
россия
андрей тяжельников
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дачные работы в жару лучше перенести на утро или вечер, так как физическая работа на жаре очень опасна, особенно для пожилых людей, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает. Физическая работа на жаре очень опасна, особенно пожилым людям. Лучше самые жаркие часы потратить на отдых, создав комфортную температуру в помещении", - рассказал Тяжельников.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210702/zhara-1739515421.html
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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество
Врач дал совет дачникам на случай жары
10:08 08.07.2021 (обновлено: 12:07 08.07.2021)
Врач посоветовал дачникам в жару переносить работу в саду на утро и вечер