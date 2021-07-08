https://ria.ru/20210708/burlakov-1740517747.html

Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения

Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения - РИА Новости, 08.07.2021

Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения

Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:35

2021-07-08T20:35

2021-07-08T20:35

коронавирус в россии

константин добрынин

forbes

москва

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_32:0:942:512_1920x0_80_0_0_d09b5fa49f60982d44159db184f2d915.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший партнер Pen&Paper адвокат Константин Добрынин.Смерть состоятельного коммерсанта спровоцировала конфликт его родственников. Как сообщала пресс-секретарь бизнесмена, получить в морге тело Бурлакова попыталась его сестра, а после отказа пожаловалась в СК РФ и прокуратуру. По мнению сестры, его вдова собирается вывезти тело в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова", а последняя заявила о намерении организовать похороны самостоятельно с дочерями."Попытки авантюристов, недобросовестно стремящихся воспользоваться кончиной главы семьи - наших доверителей - для незаконного завладения или удержания активов Олега Бурлакова также будут остановлены, а незаконным действиям, от кого бы они ни исходили, будет дана надлежащая оценка в соответствии с законом и в самое ближайшее время", - отметил он.О дате и времени похорон семья Бурлакова сообщит дополнительно в ближайшие дни. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны пройдут в Канаде.Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".В последние годы Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

https://ria.ru/20210701/burlakov-1739455045.html

москва

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, константин добрынин, forbes, москва, канада