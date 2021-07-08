Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/burlakov-1740517747.html
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения - РИА Новости, 08.07.2021
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:35
2021-07-08T20:35
коронавирус в россии
константин добрынин
forbes
москва
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_32:0:942:512_1920x0_80_0_0_d09b5fa49f60982d44159db184f2d915.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший партнер Pen&amp;Paper адвокат Константин Добрынин.Смерть состоятельного коммерсанта спровоцировала конфликт его родственников. Как сообщала пресс-секретарь бизнесмена, получить в морге тело Бурлакова попыталась его сестра, а после отказа пожаловалась в СК РФ и прокуратуру. По мнению сестры, его вдова собирается вывезти тело в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова", а последняя заявила о намерении организовать похороны самостоятельно с дочерями."Попытки авантюристов, недобросовестно стремящихся воспользоваться кончиной главы семьи - наших доверителей - для незаконного завладения или удержания активов Олега Бурлакова также будут остановлены, а незаконным действиям, от кого бы они ни исходили, будет дана надлежащая оценка в соответствии с законом и в самое ближайшее время", - отметил он.О дате и времени похорон семья Бурлакова сообщит дополнительно в ближайшие дни. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны пройдут в Канаде.Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".В последние годы Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
https://ria.ru/20210701/burlakov-1739455045.html
москва
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_146:0:829:512_1920x0_80_0_0_4143d23c03f167e1b040c5e6b7629e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, константин добрынин, forbes, москва, канада
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
20:35 08.07.2021
 
Бизнесмен Олег Бурлаков
Бизнесмен Олег Бурлаков

Вдова бизнесмена Бурлакова спустя 17 дней после его смерти получила тело для захоронения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший партнер Pen&Paper адвокат Константин Добрынин.
Смерть состоятельного коммерсанта спровоцировала конфликт его родственников. Как сообщала пресс-секретарь бизнесмена, получить в морге тело Бурлакова попыталась его сестра, а после отказа пожаловалась в СК РФ и прокуратуру. По мнению сестры, его вдова собирается вывезти тело в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова", а последняя заявила о намерении организовать похороны самостоятельно с дочерями.

Мы констатируем, что попытки различных лиц, не имеющих ни юридических, ни моральных прав на захоронение Олега Бурлакова устроить провокацию над гробом пресечены. В том числе благодаря своевременным и профессиональным действиям российских правоохранительных органов. Следующий этап нашей деятельности – восстановление единственно законного порядка в ситуации с имуществом безвременно скончавшегося Олега Бурлакова.

Адвокат Константин Добрынин
Константин Добрынин
адвокат
"Попытки авантюристов, недобросовестно стремящихся воспользоваться кончиной главы семьи - наших доверителей - для незаконного завладения или удержания активов Олега Бурлакова также будут остановлены, а незаконным действиям, от кого бы они ни исходили, будет дана надлежащая оценка в соответствии с законом и в самое ближайшее время", - отметил он.
Бизнесмен Олег Бурлаков
1 июля, 17:27
Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы
О дате и времени похорон семья Бурлакова сообщит дополнительно в ближайшие дни. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны пройдут в Канаде.
Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".
В последние годы Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
 
Коронавирус в РоссииКонстантин ДобрынинForbesМоскваКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния