https://ria.ru/20210708/burlakov-1740517747.html
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения - РИА Новости, 08.07.2021
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:35
2021-07-08T20:35
2021-07-08T20:35
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вдова скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший партнер Pen&Paper адвокат Константин Добрынин.Смерть состоятельного коммерсанта спровоцировала конфликт его родственников. Как сообщала пресс-секретарь бизнесмена, получить в морге тело Бурлакова попыталась его сестра, а после отказа пожаловалась в СК РФ и прокуратуру. По мнению сестры, его вдова собирается вывезти тело в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова", а последняя заявила о намерении организовать похороны самостоятельно с дочерями."Попытки авантюристов, недобросовестно стремящихся воспользоваться кончиной главы семьи - наших доверителей - для незаконного завладения или удержания активов Олега Бурлакова также будут остановлены, а незаконным действиям, от кого бы они ни исходили, будет дана надлежащая оценка в соответствии с законом и в самое ближайшее время", - отметил он.О дате и времени похорон семья Бурлакова сообщит дополнительно в ближайшие дни. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны пройдут в Канаде.Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".В последние годы Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
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коронавирус в россии, константин добрынин, forbes, москва, канада
Вдове бизнесмена Бурлакова передали его тело для захоронения
Вдова бизнесмена Бурлакова спустя 17 дней после его смерти получила тело для захоронения
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Вдова скончавшегося от коронавируса
бизнесмена Олега Бурлакова спустя 17 дней после смерти получила его тело для похорон, заявил РИА Новости во вторник старший партнер Pen&Paper адвокат Константин Добрынин
.
Смерть состоятельного коммерсанта спровоцировала конфликт его родственников. Как сообщала пресс-секретарь бизнесмена, получить в морге тело Бурлакова попыталась его сестра, а после отказа пожаловалась в СК РФ и прокуратуру. По мнению сестры, его вдова собирается вывезти тело в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова", а последняя заявила о намерении организовать похороны самостоятельно с дочерями.
Мы констатируем, что попытки различных лиц, не имеющих ни юридических, ни моральных прав на захоронение Олега Бурлакова устроить провокацию над гробом пресечены. В том числе благодаря своевременным и профессиональным действиям российских правоохранительных органов. Следующий этап нашей деятельности – восстановление единственно законного порядка в ситуации с имуществом безвременно скончавшегося Олега Бурлакова.
Константин Добрынин
адвокат
"Попытки авантюристов, недобросовестно стремящихся воспользоваться кончиной главы семьи - наших доверителей - для незаконного завладения или удержания активов Олега Бурлакова также будут остановлены, а незаконным действиям, от кого бы они ни исходили, будет дана надлежащая оценка в соответствии с законом и в самое ближайшее время", - отметил он.
О дате и времени похорон семья Бурлакова сообщит дополнительно в ближайшие дни. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что похороны пройдут в Канаде
.
Олег Бурлаков скончался на 72-м году жизни в Москве
от последствий коронавирусной инфекции. Он занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes
, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".
В последние годы Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.