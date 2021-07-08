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Пресс-конференцию премьера Испании прервали из-за российского самолета
Пресс-конференцию премьера Испании прервали из-за российского самолета - РИА Новости, 08.07.2021
Пресс-конференцию премьера Испании прервали из-за российского самолета
Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую на базе НАТО в городе Шауляе, прервали из-за срочного вылета... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:24
2021-07-08T16:20
россия
гитанас науседа
педро санчес
воздушно-космические силы россии
ввс рф
нато
латвия
испания
в мире
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МАДРИД/ВИЛЬНЮС, 8 июл — РИА Новости. Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую на базе НАТО в городе Шауляе, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского, сообщили СМИ.Когда мероприятие уже началось, в помещении появились военные, которые стали готовиться к старту. Чиновников попросили отойти. Как уточнили в правительстве королевства, "два испанских "Еврофайтера" поднялись в воздух после того, как была объявлена тревога". Другими деталями инцидента кабинет министров пока не располагает.Кадры с места событий показал телеканал 24 Horas. Издание Mundo связывает это с неопознанным российским воздушным судном над Балтийским морем. Как пояснили источники СМИ на базе, это "обычные действия российской авиации". Пока неизвестно, идет ли речь об одном самолете ВВС России или нескольких.После вылета натовских истребителей пресс-конференцию продолжили."Наша пресс-конференция была прервана реальным вызовом", — приводит слова Науседы портал литовского национального радио и телевидения LRT. Президент отметил, что самолет был в воздухе менее чем за 15 минут.Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, истребители вылетели "после получения предупредительного сигнала".Премьер Испании также отметил, что присутствующие стали свидетелями "реального случая того, что происходит, что обосновывает присутствие испанских военных и семи (испанских. — Прим. ред.) Eurofighter в Литве", подчеркнув важность этой миссии для НАТО. Он также подтвердил обязательства королевства в защите безопасности восточной границы Североатлантического альянса, а также "обязательства испанского общества и испанского правительства в защите территориальной целостности и безопасности дружественной страны, страны-союзника, каким является Литва".В Шауляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210419/kolumbiya-1729018053.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы прервали по тревоге из-за российского самолета
Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившая в четверг на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского.
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60
россия, гитанас науседа, педро санчес, воздушно-космические силы россии, ввс рф, нато, латвия, испания, в мире
Пресс-конференцию премьера Испании прервали из-за российского самолета
13:24 08.07.2021 (обновлено: 16:20 08.07.2021)
 

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса прервали по тревоге из-за российского самолета

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МАДРИД/ВИЛЬНЮС, 8 июл — РИА Новости. Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую на базе НАТО в городе Шауляе, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского, сообщили СМИ.
Когда мероприятие уже началось, в помещении появились военные, которые стали готовиться к старту. Чиновников попросили отойти. Как уточнили в правительстве королевства, "два испанских "Еврофайтера" поднялись в воздух после того, как была объявлена тревога". Другими деталями инцидента кабинет министров пока не располагает.
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Кадры с места событий показал телеканал 24 Horas. Издание Mundo связывает это с неопознанным российским воздушным судном над Балтийским морем. Как пояснили источники СМИ на базе, это "обычные действия российской авиации". Пока неизвестно, идет ли речь об одном самолете ВВС России или нескольких.
После вылета натовских истребителей пресс-конференцию продолжили.
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"Наша пресс-конференция была прервана реальным вызовом", — приводит слова Науседы портал литовского национального радио и телевидения LRT. Президент отметил, что самолет был в воздухе менее чем за 15 минут.
Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, истребители вылетели "после получения предупредительного сигнала".
Премьер Испании также отметил, что присутствующие стали свидетелями "реального случая того, что происходит, что обосновывает присутствие испанских военных и семи (испанских. — Прим. ред.) Eurofighter в Литве", подчеркнув важность этой миссии для НАТО. Он также подтвердил обязательства королевства в защите безопасности восточной границы Североатлантического альянса, а также "обязательства испанского общества и испанского правительства в защите территориальной целостности и безопасности дружественной страны, страны-союзника, каким является Литва".
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В Шауляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияГитанас НауседаПедро СанчесВоздушно-космические силы РоссииВВС РФНАТОЛатвияИспанияВ мире
 
 
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