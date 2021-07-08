https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html
Браконьеры, убившие тигра Павлика, получили более пяти лет колонии
Браконьеры, убившие тигра Павлика, получили более пяти лет колонии - РИА Новости, 08.07.2021
Браконьеры, убившие тигра Павлика, получили более пяти лет колонии
Двух жителей села Новопетровка Свободненского района Амурской области приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за убийство краснокнижного... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:57
2021-07-08T11:57
2021-07-08T13:20
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
россия
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красноярский край
алексеевка
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл — РИА Новости. Двух жителей села Новопетровка Свободненского района Амурской области приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за убийство краснокнижного тигра Павлика, сообщила Генпрокуратура.Свободненский городской суд признал мужчин виновными по двум статьям: о незаконной охоте на зверей, охота на которых полностью запрещена, и о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, которые занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами страны.Кроме того, браконьеров на два года и два месяца лишили права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких зверей.Также с осужденных взыскали более двух миллионов рублей в пользу управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.Как рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамиле, такой приговор — справедливый и соизмеримый преступлению. Это решение суда при вступлении в силу может стать самым жестким в России по продолжительности лишения свободы.В сентябре 2020 года жители Приамурья с огнестрельным оружием на тракторе, оборудованном самодельной фарой для ночной охоты, выехали в лес — там они собирались добыть сибирскую косулю.Однако мужчины обнаружили амурского тигра, который занесен в Красную книгу России. Пока один из них освещал животное фарой, второй выстрелил в хищника и ранил его. Утром браконьеры вернулись к месту преступления и добили зверя.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 года млекопитающее, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу.
https://ria.ru/20200724/1574880003.html
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центр "амурский тигр", сергей арамилев, россия, генеральная прокуратура рф, красноярский край, алексеевка, происшествия
Браконьеры, убившие тигра Павлика, получили более пяти лет колонии
11:57 08.07.2021 (обновлено: 13:20 08.07.2021)
Браконьеры, убившие тигра Павлика в Приамурье, получили более пяти лет колонии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл — РИА Новости.
Двух жителей села Новопетровка Свободненского района Амурской области
приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за убийство краснокнижного тигра Павлика, сообщила Генпрокуратура
.
Свободненский городской суд признал мужчин виновными по двум статьям: о незаконной охоте на зверей, охота на которых полностью запрещена, и о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, которые занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами страны.
Кроме того, браконьеров на два года и два месяца лишили права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких зверей.
Также с осужденных взыскали более двух миллионов рублей в пользу управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Как рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамиле, такой приговор — справедливый и соизмеримый преступлению. Это решение суда при вступлении в силу может стать самым жестким в России по продолжительности лишения свободы.
В сентябре 2020 года жители Приамурья с огнестрельным оружием на тракторе, оборудованном самодельной фарой для ночной охоты, выехали в лес — там они собирались добыть сибирскую косулю.
Однако мужчины обнаружили амурского тигра, который занесен в Красную книгу России. Пока один из них освещал животное фарой, второй выстрелил в хищника и ранил его. Утром браконьеры вернулись к месту преступления и добили зверя.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края
. В феврале 2018 года млекопитающее, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка
в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края
. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу.