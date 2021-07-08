https://ria.ru/20210708/arest-1740458715.html

В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk

В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk - РИА Новости, 08.07.2021

В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Алексея Масловского - сына одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского -... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:50

2021-07-08T15:50

2021-07-08T15:50

россия

petropavlovsk plc

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Алексея Масловского - сына одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского - по обвинению в растрате, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Алексея Масловского на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органом РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента за держания на территории РФ", - сказала пресс-секретарь.По ее словам, Масловский объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в крупной растрате и грозит до десяти лет лишения свободы. Павел Масловский также арестован – но не заочно, он сейчас находится в СИЗО.Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода нового крупного акционера — "Южуралзолота". Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне 2020 года прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора.А позднее, 25 декабря Тверской суд Москвы арестовал Масловского по обвинению в растрате. По предварительной версии следствия, в 2018 году фигуранты дела похитили активы Petropavlovsk на 95 миллионов рублей.Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа также имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в Амурской области. Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота, по итогам 2020 года увеличил производство на 6% — до 548,1 тысяч унций (17 тонн) драгоценного металла."Южуралзолото ГК" — также одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы компании расположены в Челябинской области, в Республике Хакасия, и в Красноярском крае. Предприятия ЮГК в 2020 году извлекли 13,05 тонны золота.

https://ria.ru/20210705/vzyatki-1739903175.html

https://ria.ru/20210514/arest-1732391917.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, petropavlovsk plc, москва, происшествия