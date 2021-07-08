https://ria.ru/20210708/afganistan-1740456628.html
Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон
Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон - РИА Новости, 08.07.2021
Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон
Большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан, но Британия не откажется от поддержки этой страны в будущем, заявил премьер-министр Соединенного... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:41
2021-07-08T15:41
2021-07-08T15:41
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ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан, но Британия не откажется от поддержки этой страны в будущем, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%, планируется завершить вывод войск до конца августа."Никогда не предполагалось, что международное присутствие в Афганистане будет постоянным... Британские войска возвращаются, большая их часть уже покинула страну. Но это не означает, что мы бросаем Афганистан, поддержка будет оказываться поколениям (афганцев)", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.При этом британский премьер не назвал сроки полного вывода контингента, не уточнил, какая часть сил покинула Афганистан, и не рассказал о конкретных планах помощи стране.Он констатировал, что со стороны Афганистана по-прежнему исходит террористическая угроза, велика вероятность нестабильности в стране. Вместе с тем, отметил Джонсон, Британия сохранит посольство в Кабуле.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740455530.html
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борис джонсон, великобритания, афганистан, сша, в мире
Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон
Борис Джонсон заявил, что большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан