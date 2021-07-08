https://ria.ru/20210708/afganistan-1740456628.html

Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон

Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон - РИА Новости, 08.07.2021

Большая часть британских военных покинула Афганистан, заявил Джонсон

Большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан, но Британия не откажется от поддержки этой страны в будущем, заявил премьер-министр Соединенного... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:41

2021-07-08T15:41

2021-07-08T15:41

борис джонсон

великобритания

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1857:1045_1920x0_80_0_0_28c8815a9b1d1076a28e85b8fd4eb071.jpg

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан, но Британия не откажется от поддержки этой страны в будущем, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%, планируется завершить вывод войск до конца августа."Никогда не предполагалось, что международное присутствие в Афганистане будет постоянным... Британские войска возвращаются, большая их часть уже покинула страну. Но это не означает, что мы бросаем Афганистан, поддержка будет оказываться поколениям (афганцев)", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.При этом британский премьер не назвал сроки полного вывода контингента, не уточнил, какая часть сил покинула Афганистан, и не рассказал о конкретных планах помощи стране.Он констатировал, что со стороны Афганистана по-прежнему исходит террористическая угроза, велика вероятность нестабильности в стране. Вместе с тем, отметил Джонсон, Британия сохранит посольство в Кабуле.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740455530.html

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740376164.html

великобритания

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, великобритания, афганистан, сша, в мире