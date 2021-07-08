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Талибы установили флаг на границе с Таджикистаном
Талибы установили флаг на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 08.07.2021
Талибы установили флаг на границе с Таджикистаном
Боевики движения "Талибан"* вывесили флаг на афганско-таджикской границе, сообщил РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:35
2021-07-08T17:51
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афганистан
таджикистан
талибан
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ДУШАНБЕ, 8 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* вывесили флаг на афганско-таджикской границе, сообщил РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана."Талибы*, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем", — сказал собеседник агентства.В ночь на 5 июля афганские пограничники без боя отдали свой КПП, 312 военных перешли по этому мосту в соседний Таджикистан.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740405917.html
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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, талибан, в мире
Талибы установили флаг на границе с Таджикистаном
15:35 08.07.2021 (обновлено: 17:51 08.07.2021)
 
© REUTERS / Mohammad IsmailАфганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул
Афганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

Талибы установили свой флаг на мосту, соединяющем Таджикистан и Афганистан

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 8 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* вывесили флаг на афганско-таджикской границе, сообщил РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
"Талибы*, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем", — сказал собеседник агентства.
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В ночь на 5 июля афганские пограничники без боя отдали свой КПП, 312 военных перешли по этому мосту в соседний Таджикистан.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.
Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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