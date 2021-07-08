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Бежавших в Таджикистан из-за боев афганцев разместили в безопасных местах
Бежавших в Таджикистан из-за боев афганцев разместили в безопасных местах - РИА Новости, 08.07.2021
Бежавших в Таджикистан из-за боев афганцев разместили в безопасных местах
Более тысячи беженцев из афганского Бадахшана, бежавших во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана, были размещены в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:52
2021-07-08T17:23
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ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Более тысячи беженцев из афганского Бадахшана, бежавших во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана, были размещены в безопасных местах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы области Голиб Ниятбеков."Более 1000 беженцев из Афганистана перешедших на территорию ГБАО, после начала боевых действий, размещены в безопасных местах, основную часть беженцев составляют женщины, дети и старики", - сказал он.По его словам, международные организации выразили благодарность главе ГБАО Едгору Файзову на его встрече главы с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане, Бюро ООН по безопасности, офиса постоянного координатора ООН в Таджикистане и Службы Ага Хана.В ходе встречи было подчеркнуто, что "прием беженцев из Афганистана, особенно в условиях напряженной ситуации в регионе, экономических проблем и проблем безопасности в контексте вспышки второй волны COVID-19, является примером высокой ответственности Таджикистана перед человечеством"."Региональные власти работают со всеми государственными структурами, партнерами по развитию и населением, чтобы обеспечить беженцев в максимально возможной степени едой, жильем, медицинскими услугами", - сказал в ходе встречи Файзов.Беженцы перешли границу 4-5 июля, когда 6 районов провинции Бадахшан Афганистана были захвачены боевиками радикального движения "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210707/afganistan-1740325094.html
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россия, бадахшан, афганистан, таджикистан, талибан, оон, в мире
Бежавших в Таджикистан из-за боев афганцев разместили в безопасных местах
11:52 08.07.2021 (обновлено: 17:23 08.07.2021)
 
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of TajikistanВоеннослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan

Более тысячи афганцев, бежавших в Таджикистан из-за боев, разместили в безопасных местах

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Более тысячи беженцев из афганского Бадахшана, бежавших во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана, были размещены в безопасных местах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы области Голиб Ниятбеков.
"Более 1000 беженцев из Афганистана перешедших на территорию ГБАО, после начала боевых действий, размещены в безопасных местах, основную часть беженцев составляют женщины, дети и старики", - сказал он.
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По его словам, международные организации выразили благодарность главе ГБАО Едгору Файзову на его встрече главы с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане, Бюро ООН по безопасности, офиса постоянного координатора ООН в Таджикистане и Службы Ага Хана.
В ходе встречи было подчеркнуто, что "прием беженцев из Афганистана, особенно в условиях напряженной ситуации в регионе, экономических проблем и проблем безопасности в контексте вспышки второй волны COVID-19, является примером высокой ответственности Таджикистана перед человечеством".
"Региональные власти работают со всеми государственными структурами, партнерами по развитию и населением, чтобы обеспечить беженцев в максимально возможной степени едой, жильем, медицинскими услугами", - сказал в ходе встречи Файзов.
Беженцы перешли границу 4-5 июля, когда 6 районов провинции Бадахшан Афганистана были захвачены боевиками радикального движения "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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