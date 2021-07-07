Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210707/xiaomi-1740228511.html
Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5
Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5 - РИА Новости, 07.07.2021
Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5
Новое поколение планшетов Xiaomi будет включать минимум две модели. Об этом Twitter сообщает авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:35
2021-07-07T11:35
наука
samsung
xiaomi inc
apple
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Новое поколение планшетов Xiaomi будет включать минимум две модели. Об этом Twitter сообщает авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station.Флагманом линейки станет Xiaomi Mi Pad 5, который получит процессор Snapdragon 870 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Версия попроще будет оснащаться Snapdragon 860 — слегка обновленный чипсет Qualcomm двухлетней давности.Старшей версии приписывают OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей. Базовый Mi Pad 5 будет довольствоваться IPS-экраном. Точная диагональ дисплеев не раскрывается, но известно, что Xiaomi готовит поддержку работы с активным стилусом.Планшеты от Xiaomi будут значительно доступнее аналогов от Apple и Samsung. Презентация новых устройств ожидается в августе 2021 года.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, xiaomi inc, apple, twitter, технологии

Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5

11:35 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Новое поколение планшетов Xiaomi будет включать минимум две модели. Об этом Twitter сообщает авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station.
Флагманом линейки станет Xiaomi Mi Pad 5, который получит процессор Snapdragon 870 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Версия попроще будет оснащаться Snapdragon 860 — слегка обновленный чипсет Qualcomm двухлетней давности.
Старшей версии приписывают OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей. Базовый Mi Pad 5 будет довольствоваться IPS-экраном. Точная диагональ дисплеев не раскрывается, но известно, что Xiaomi готовит поддержку работы с активным стилусом.
Планшеты от Xiaomi будут значительно доступнее аналогов от Apple и Samsung. Презентация новых устройств ожидается в августе 2021 года.
Apple iPad Pro (2021) - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 08:00Наука
Главный секрет iPad Pro раскрыт. На что способен новый планшет Apple
 
НаукаSamsungXiaomi IncAppleTwitterТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния