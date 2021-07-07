https://ria.ru/20210707/xiaomi-1740228511.html

Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5

Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5 - РИА Новости, 07.07.2021

Раскрыты характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5

Новое поколение планшетов Xiaomi будет включать минимум две модели. Об этом Twitter сообщает авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:35

2021-07-07T11:35

2021-07-07T11:35

наука

samsung

xiaomi inc

apple

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Новое поколение планшетов Xiaomi будет включать минимум две модели. Об этом Twitter сообщает авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station.Флагманом линейки станет Xiaomi Mi Pad 5, который получит процессор Snapdragon 870 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Версия попроще будет оснащаться Snapdragon 860 — слегка обновленный чипсет Qualcomm двухлетней давности.Старшей версии приписывают OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей. Базовый Mi Pad 5 будет довольствоваться IPS-экраном. Точная диагональ дисплеев не раскрывается, но известно, что Xiaomi готовит поддержку работы с активным стилусом.Планшеты от Xiaomi будут значительно доступнее аналогов от Apple и Samsung. Презентация новых устройств ожидается в августе 2021 года.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, xiaomi inc, apple, twitter, технологии