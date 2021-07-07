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В Минсельхозе прокомментировали изменения в законе о виноделии
В Минсельхозе прокомментировали изменения в законе о виноделии - РИА Новости, 07.07.2021
В Минсельхозе прокомментировали изменения в законе о виноделии
Изменения в российском законодательстве не запрещают использовать географическое обозначение "Champagne" для винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:56
2021-07-07T14:56
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Изменения в российском законодательстве не запрещают использовать географическое обозначение "Champagne" для винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.В министерстве напомнили, что в России с 26 июня 2020 года действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии, которым введена классификация винодельческой продукции и видами которой являются, в том числе, вина, игристые вина и крепленые вина. В прошлую пятницу был принят закон, которым внесены корреспондирующие изменения в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которыми предусматривается аналогичная классификация, основанная на международных стандартах."В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции", - добавили в Минсельхозе.Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) на прошлой неделе сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в минувшую пятницу.Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
В Минсельхозе прокомментировали изменения в законе о виноделии
14:56 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Минсельхоз уточнил, что изменения в законе не запрещают использовать обозначение "Champagne"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Изменения в российском законодательстве не запрещают использовать географическое обозначение "Champagne" для винодельческой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
В министерстве напомнили, что в России с 26 июня 2020 года действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии, которым введена классификация винодельческой продукции и видами которой являются, в том числе, вина, игристые вина и крепленые вина. В прошлую пятницу был принят закон, которым внесены корреспондирующие изменения в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которыми предусматривается аналогичная классификация, основанная на международных стандартах.
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"В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции", - добавили в Минсельхозе.
Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) на прошлой неделе сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в минувшую пятницу.
Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
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