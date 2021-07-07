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Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о гей-пропаганде
Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о гей-пропаганде - РИА Новости, 07.07.2021
Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о гей-пропаганде
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятый в Венгрии закон против ЛГБТ-пропаганды "отвратительным" и потребовала отменить его, сообщает... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:43
2021-07-07T18:43
2021-07-07T20:28
европарламент
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятый в Венгрии закон против ЛГБТ-пропаганды "отвратительным" и потребовала отменить его, сообщает канал Euronews. "Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свои полномочия для защиты принципов и основополагающих договоренностей", — заявила в Европарламенте глава ЕК.При этом она подчеркнула, что эти возможности Еврокомиссия использует независимо от того, какое государство нарушает европейское законодательство. Фон дер Ляйен не уточнила, какие именно меры будут приняты в отношении Будапешта. Речь может идти об обращении в Суд ЕС и штрафах, сообщает телеканал.В конце июня Еврокомиссия направила венгерским властям письмо, в котором выразила "юридическую озабоченность" по поводу закона.Нашумевший закон, предложенный президентом Виктором Орбаном, венгерский парламент принял в середине июня. Согласно документу, теперь несовершеннолетним нельзя показывать материалы, "поощряющие гомосексуальность или изменение пола". Также представители ЛГБТ-сообщества не смогут сниматься в программах для детей или учебных материалах. Кроме того, вводятся ограничения на уроки сексуального просвещения.
https://ria.ru/20210623/zakon-1738267739.html
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европарламент, урсула фон дер ляйен, лгбт-сообщество, еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, в мире