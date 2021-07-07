https://ria.ru/20210707/twitter-1740306449.html

Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter

Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter - РИА Новости, 07.07.2021

Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter

Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:25

2021-07-07T17:25

2021-07-07T20:32

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

вильнюс

афины

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036658_0:188:2912:1825_1920x0_80_0_0_51e722a1ad9e7e8116a35e71a3f44e66.jpg

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра"."Привет, чат! Я снова с вами!" — написал он.Основатель Telegram-канала NEXTA отметил, что его "процессуальный статус не изменился".В соцсети также опубликовано видео, в котором Протасевич подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит ему, а сам он постепенно возвращается "к жизни в интернете".Основатель Telegram-канала заявил, что всегда будет на связи, ему можно задавать вопросы, он будет стараться максимально быстро ответить. Протасевич также объяснил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположительно, из-за блокировки.В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.СК республики в конце июня сообщил, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным перевод его из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210625/foto-1738551969.html

https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html

белоруссия

вильнюс

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, вильнюс, афины, twitter, в мире