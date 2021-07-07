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Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter - РИА Новости, 07.07.2021
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:25
2021-07-07T20:32
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
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белоруссия
вильнюс
афины
twitter
в мире
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МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра"."Привет, чат! Я снова с вами!" — написал он.Основатель Telegram-канала NEXTA отметил, что его "процессуальный статус не изменился".В соцсети также опубликовано видео, в котором Протасевич подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит ему, а сам он постепенно возвращается "к жизни в интернете".Основатель Telegram-канала заявил, что всегда будет на связи, ему можно задавать вопросы, он будет стараться максимально быстро ответить. Протасевич также объяснил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположительно, из-за блокировки.В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.СК республики в конце июня сообщил, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным перевод его из-под стражи под домашний арест.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, вильнюс, афины, twitter, в мире
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter
17:25 07.07.2021 (обновлено: 20:32 07.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter

Читать ria.ru в
МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра".
"Привет, чат! Я снова с вами!" — написал он.
Основатель Telegram-канала NEXTA отметил, что его "процессуальный статус не изменился".
"Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра", — добавил он.
В соцсети также опубликовано видео, в котором Протасевич подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит ему, а сам он постепенно возвращается "к жизни в интернете".
Основатель Telegram-канала заявил, что всегда будет на связи, ему можно задавать вопросы, он будет стараться максимально быстро ответить. Протасевич также объяснил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположительно, из-за блокировки.
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В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
СК республики в конце июня сообщил, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным перевод его из-под стражи под домашний арест.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВильнюсАфиныTwitterВ мире
 
 
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