Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter
17:25 07.07.2021 (обновлено: 20:32 07.07.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел Twitter
МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, который он ведет "без присмотра".
"Привет, чат! Я снова с вами!" — написал он.
Привет, чат! Я снова с вами!— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021
Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z
Основатель Telegram-канала NEXTA отметил, что его "процессуальный статус не изменился".
"Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра", — добавил он.
В соцсети также опубликовано видео, в котором Протасевич подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит ему, а сам он постепенно возвращается "к жизни в интернете".
Основатель Telegram-канала заявил, что всегда будет на связи, ему можно задавать вопросы, он будет стараться максимально быстро ответить. Протасевич также объяснил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположительно, из-за блокировки.
В мае летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов его задержали. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
СК республики в конце июня сообщил, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным перевод его из-под стражи под домашний арест.