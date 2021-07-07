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На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента

На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента - РИА Новости, 07.07.2021

На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента

Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:35

2021-07-07T20:35

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убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.Ранее и. о. премьера Клод Жозеф сообщил о введении на территории страны военного положения после смерти президента.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире