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На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента
На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента - РИА Новости, 07.07.2021
На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента
Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:35
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убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.Ранее и. о. премьера Клод Жозеф сообщил о введении на территории страны военного положения после смерти президента.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента
20:35 07.07.2021 (обновлено: 20:54 07.07.2021)
 
© AP Photo / Joseph OdelynСолдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенелья Моиза
Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенелья Моиза - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

На Гаити объявили 15 дней национального траура после убийства президента Жовенеля Моиза

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Гаити объявили 15 дней национального траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
"(Период) с 8 июля по 22 июля объявлен днями национального траура.... В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Радиостанции и телевидение призываем составлять программу передач и музыки с учетом ситуации", - говорится, в частности, в документе.
Ранее и. о. премьера Клод Жозеф сообщил о введении на территории страны военного положения после смерти президента.
Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
На осадном положении: Гаити после убийства президента
© AP Photo / Joseph Odelyn

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

Сотрудники полиции и криминалисты ищут улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

Военнослужащие возле больницы, куда была доставлена первая леди Гаити Мартина Моиз в Порт-о-Пренсе, Гаити
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

Улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенелья Моиза
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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