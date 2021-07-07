https://ria.ru/20210707/traur-1740187755.html

Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения Ан-26

Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения Ан-26

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил в регионе трехдневный траур из-за крушения Ан-26. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T01:57

2021-07-07T01:57

2021-07-07T13:15

крушение ан-26 на камчатке

россия

владимир солодов

ан-26

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил в регионе трехдневный траур из-за крушения Ан-26.Во всем регионе должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.Губернатор отметил, что шансов найти живыми пассажиров или членов экипажа разбившегося самолета практически нет. Камчатские власти выделят родным и близким погибших по 500 тысяч рублей. кроме того, еще по два миллиона рублей они получат в качестве страховых выплат, по одному миллиону рублей выплатит аэропорт.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210707/krushenie-1740187160.html

россия

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, россия, владимир солодов, ан-26, камчатский край