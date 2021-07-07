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Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей
Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей - РИА Новости, 07.07.2021
Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:16
2021-07-07T18:31
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов."Наше дело докажет, что такая цензура незаконна и противоречит конституции, и это совершенно не по-американски", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду, выступая в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.Трамп объявил, что иск подается в суд во Флориде и ответчиками по нему станут владелец Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и глава Google Пичаи Сундар. Он также сообщил, что помимо компенсации и восстановления аккаунтов требует в иске "привести технологических гигантов к ответственности"."Это будет битва за интересы нашей страны, и я уверен, что мы победим в интересах американской свободы и свободы слова", - заявил экс-президент США.Ранее в среду СМИ сообщили со ссылкой на источники о планах Трампа о подаче иска против соцсетей, которые ранее заблокировали ему доступ к своим платформам.
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facebook, дональд трамп, google, twitter, социальные сети, в мире, сша
Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей
18:16 07.07.2021 (обновлено: 18:31 07.07.2021)
 
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES

Дональд Трамп подаст иск против Facebook, Twitter и Google с требованием восстановить аккаунты

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов.
"Наше дело докажет, что такая цензура незаконна и противоречит конституции, и это совершенно не по-американски", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду, выступая в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.
Бывший президент США Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, штат Техас - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом
Трамп объявил, что иск подается в суд во Флориде и ответчиками по нему станут владелец Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и глава Google Пичаи Сундар. Он также сообщил, что помимо компенсации и восстановления аккаунтов требует в иске "привести технологических гигантов к ответственности".
"Это будет битва за интересы нашей страны, и я уверен, что мы победим в интересах американской свободы и свободы слова", - заявил экс-президент США.
Ранее в среду СМИ сообщили со ссылкой на источники о планах Трампа о подаче иска против соцсетей, которые ранее заблокировали ему доступ к своим платформам.
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