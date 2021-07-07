https://ria.ru/20210707/tramp-1740321430.html

Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей

Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей - РИА Новости, 07.07.2021

Трамп заявил о подаче иска против социальных сетей

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:16

2021-07-07T18:16

2021-07-07T18:31

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против владельцев социальных сетей Facebook, Twitter и Google с требованием компенсации ущерба и восстановления своих аккаунтов."Наше дело докажет, что такая цензура незаконна и противоречит конституции, и это совершенно не по-американски", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду, выступая в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.Трамп объявил, что иск подается в суд во Флориде и ответчиками по нему станут владелец Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и глава Google Пичаи Сундар. Он также сообщил, что помимо компенсации и восстановления аккаунтов требует в иске "привести технологических гигантов к ответственности"."Это будет битва за интересы нашей страны, и я уверен, что мы победим в интересах американской свободы и свободы слова", - заявил экс-президент США.Ранее в среду СМИ сообщили со ссылкой на источники о планах Трампа о подаче иска против соцсетей, которые ранее заблокировали ему доступ к своим платформам.

https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html

https://ria.ru/20210704/tramp-1739784579.html

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facebook, дональд трамп, google, twitter, социальные сети, в мире, сша