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Наука
https://ria.ru/20210707/teleskop-1740190933.html
Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание телескопа "Спектр-М"
Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание телескопа "Спектр-М" - РИА Новости, 07.07.2021
Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание телескопа "Спектр-М"
Россия потратила 6 миллиардов рублей на создание астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), требуется выделение около миллиарда РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:31
2021-07-07T03:31
наука
александр сергеев (ран)
российская академия наук
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия потратила 6 миллиардов рублей на создание астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), требуется выделение около миллиарда рублей ежегодно для успешного продвижения проекта, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.В июне стало известно, что согласно государственному контракту между "Роскосмосом" и ФИАН на изготовление и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей до 2025 года. Ранее на создание научной аппаратуры для "Спектра-М" были выделены 1,36 миллиарда рублей в 2015-2017 годах и 2 миллиарда рублей в 2017-2021 годах."До настоящего момента на разработку опытно-конструкторской работы (ОКР) "Спектр-М" было потрачено 6 миллиардов рублей. Новый госконтракт заключен до 2025 года включительно. Для успешного продвижения проекта требуется в среднем по 1 миллиарду рублей в год. То есть в настоящий момент выделено в два раза меньше (требуемой для проекта суммы)", - сказала Лихачева."Однако президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение правительству о выделении дополнительного финансирования именно для фундаментальных космических исследований. Проект "Миллиметрон" находится в списке приоритетных, поэтому мы надеемся, что ситуация выправится", - добавила она.В июне 2019 года Лихачева сообщила РИА Новости, что финансирование создания "Спектра-М" в действующей Федеральной космической программе (ФКП) на 2016-2025 годы сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей. В апреле 2021 года президент РАН Александр Сергеев рассказал, что финансирование научных космических проектов в рамках ФКП восстановлено в прежнем объеме - на уровне 15 миллиардов рублей в год вместо планировавшегося урезания в пять раз."Безусловно тот факт, что ОКР "Спектр-М" финансируется, был заключен очередной контракт, это только на пользу проекту. И эти деньги пойдут на создание сердца обсерватории - её антенны и бортового комплекса аппаратуры", - сказала Лихачева.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
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александр сергеев (ран), российская академия наук, владимир путин
Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание телескопа "Спектр-М"
03:31 07.07.2021
 
© Фейсбук-сообщество "Астротуризм"Кавказ, Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО)
Кавказ, Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО)
© Фейсбук-сообщество "Астротуризм"

Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание космического телескопа "Спектр-М"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия потратила 6 миллиардов рублей на создание астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), требуется выделение около миллиарда рублей ежегодно для успешного продвижения проекта, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
В июне стало известно, что согласно государственному контракту между "Роскосмосом" и ФИАН на изготовление и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей до 2025 года. Ранее на создание научной аппаратуры для "Спектра-М" были выделены 1,36 миллиарда рублей в 2015-2017 годах и 2 миллиарда рублей в 2017-2021 годах.
"До настоящего момента на разработку опытно-конструкторской работы (ОКР) "Спектр-М" было потрачено 6 миллиардов рублей. Новый госконтракт заключен до 2025 года включительно. Для успешного продвижения проекта требуется в среднем по 1 миллиарду рублей в год. То есть в настоящий момент выделено в два раза меньше (требуемой для проекта суммы)", - сказала Лихачева.
"Однако президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение правительству о выделении дополнительного финансирования именно для фундаментальных космических исследований. Проект "Миллиметрон" находится в списке приоритетных, поэтому мы надеемся, что ситуация выправится", - добавила она.
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В июне 2019 года Лихачева сообщила РИА Новости, что финансирование создания "Спектра-М" в действующей Федеральной космической программе (ФКП) на 2016-2025 годы сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей. В апреле 2021 года президент РАН Александр Сергеев рассказал, что финансирование научных космических проектов в рамках ФКП восстановлено в прежнем объеме - на уровне 15 миллиардов рублей в год вместо планировавшегося урезания в пять раз.
"Безусловно тот факт, что ОКР "Спектр-М" финансируется, был заключен очередной контракт, это только на пользу проекту. И эти деньги пойдут на создание сердца обсерватории - её антенны и бортового комплекса аппаратуры", - сказала Лихачева.
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
 
НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукВладимир Путин
 
 
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