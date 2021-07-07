Власти заявили, что учреждения культуры сами принимают решения о QR-кодах
16:02 07.07.2021 (обновлено: 16:22 07.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Департамент культуры напомнил, что музеи и театры в Москве сами принимают решения по QR-кодам
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимают решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам, систему уже внедрили ряд столичных музеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему. Со среды объявления о введении доступа по QR-кодам появились на сайтах нескольких столичных музеев: музея-заповедника "Царицыно", музея- усадьбы "Кусково", Музея космонавтики и в музее-заповеднике "Коломенское".
"Пропускная система по QR-кодам носит обязательный характер для тех организаций, которые прямо перечислены в указе мэра Москвы. В то же время учреждениям культуры рекомендовано рассмотреть введение такой системы и для посещения своих объектов. Руководство учреждений самостоятельно принимает решение по этому вопросу", - сообщили в пресс-службе.