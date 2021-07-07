https://ria.ru/20210707/teatr-1740284011.html

Власти заявили, что учреждения культуры сами принимают решения о QR-кодах

Власти заявили, что учреждения культуры сами принимают решения о QR-кодах - РИА Новости, 07.07.2021

Власти заявили, что учреждения культуры сами принимают решения о QR-кодах

Руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимают решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам, систему уже внедрили ряд столичных музеев,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:02

2021-07-07T16:02

2021-07-07T16:22

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Руководство учреждений культуры в Москве самостоятельно принимают решение, вводить ли у себя доступ по QR-кодам, систему уже внедрили ряд столичных музеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему. Со среды объявления о введении доступа по QR-кодам появились на сайтах нескольких столичных музеев: музея-заповедника "Царицыно", музея- усадьбы "Кусково", Музея космонавтики и в музее-заповеднике "Коломенское"."Пропускная система по QR-кодам носит обязательный характер для тех организаций, которые прямо перечислены в указе мэра Москвы. В то же время учреждениям культуры рекомендовано рассмотреть введение такой системы и для посещения своих объектов. Руководство учреждений самостоятельно принимает решение по этому вопросу", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210707/qr-kody-1740284861.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество