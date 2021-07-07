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Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 07.07.2021
Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе
Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что приобрел в Лос-Анджелесе (США) старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:44
2021-07-07T01:44
2021-07-07T01:44
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что приобрел в Лос-Анджелесе (США) старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет, сообщает THR. Лауреат премии "Оскар" пообещал, что кинотеатр всего с одним залом, закрытый из-за пандемии коронавируса, скорее всего можно будет посетить позже в этом году. Кинотеатру Vista, который рассчитан на 400 человек, почти сто лет. Впервые он открылся в октябре 1923 года. В разные годы здесь ставили как водевили, так и устраивали кинопоказы. Знаменитый New Beverly Cinema Квентин Тарантино купил в 2007 году. Здесь демонстрируют исключительно 35 - и 16-миллиметровые фильмы, большинство из которых Тарантино предоставил из своей личной коллекции.
https://ria.ru/20210706/killbill3-1739909316.html
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