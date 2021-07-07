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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210707/tarantino-1740070965.html
Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе
Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 07.07.2021
Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе
Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что приобрел в Лос-Анджелесе (США) старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:44
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что приобрел в Лос-Анджелесе (США) старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет, сообщает THR. Лауреат премии "Оскар" пообещал, что кинотеатр всего с одним залом, закрытый из-за пандемии коронавируса, скорее всего можно будет посетить позже в этом году. Кинотеатру Vista, который рассчитан на 400 человек, почти сто лет. Впервые он открылся в октябре 1923 года. В разные годы здесь ставили как водевили, так и устраивали кинопоказы. Знаменитый New Beverly Cinema Квентин Тарантино купил в 2007 году. Здесь демонстрируют исключительно 35 - и 16-миллиметровые фильмы, большинство из которых Тарантино предоставил из своей личной коллекции.
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кино и сериалы, лос-анджелес, сша, новости культуры, квентин тарантино

Квентин Тарантино купил старинный кинотеатр в Лос-Анджелесе

01:44 07.07.2021
 
© AP Photo / Chris PizzelloКинотеатр Vista в Лос-Анджелесе
Кинотеатр Vista в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что приобрел в Лос-Анджелесе (США) старинный кинотеатр Vista, расположенный на одной из центральных улиц города — бульваре Сансет, сообщает THR.
Лауреат премии "Оскар" пообещал, что кинотеатр всего с одним залом, закрытый из-за пандемии коронавируса, скорее всего можно будет посетить позже в этом году.

"Я купил Vista на Сансете, — объявил Тарантино. — Наверное, откроем его к Рождеству. Мы будем в нем показывать как старые, так и новые фильмы. Он не будет похож на New Beverly Cinema (еще один кинотеатр Тарантино. — Прим. ред.) — там своя атмосфера. Vista же — прекрасная жемчужина в королевской короне".

Кинотеатру Vista, который рассчитан на 400 человек, почти сто лет. Впервые он открылся в октябре 1923 года. В разные годы здесь ставили как водевили, так и устраивали кинопоказы.
Знаменитый New Beverly Cinema Квентин Тарантино купил в 2007 году. Здесь демонстрируют исключительно 35 - и 16-миллиметровые фильмы, большинство из которых Тарантино предоставил из своей личной коллекции.
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КультураКино и сериалыЛос-АнджелесСШАНовости культурыКвентин Тарантино
 
 
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