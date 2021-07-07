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Туризм
https://ria.ru/20210707/sochi-1740281513.html
Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни - РИА Новости, 07.07.2021
Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
В ближайшие дни в Сочи возможны грозы, но сильных дождей не ожидается — такой прогноз синоптиков озвучил глава города-курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:15
2021-07-07T16:15
туризм
подтопления на кубани
отдых в россии 2021 летом
отдых на море
алексей копайгородский
туризм
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сочи
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В ближайшие дни в Сочи возможны грозы, но сильных дождей не ожидается — такой прогноз синоптиков озвучил глава города-курорта Алексей Копайгородский.Ранее мэр заявил, что основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены. Из-за стихии пострадало 70 домов, где проживают около 300 человек."Несмотря на то, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи. В ближайшие дни в городе возможны грозы, но сильных дождей мы пока не ожидаем. Сочи живет в обычном летнем курортном режиме", — написал мэр в своем Telegram-канале.Из-за ливней в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Сочи поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но в итоге она не понадобилась. 5 июля во второй половине дня циклон ушел в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
https://ria.ru/20210706/sochi-1740103439.html
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подтопления на кубани , отдых в россии 2021 летом, отдых на море, алексей копайгородский, туризм, туристы, новости - туризм, сочи
Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:15 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЖители идут по улице Сочи после проливного дождя
Жители идут по улице Сочи после проливного дождя - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Мэр Сочи: в ближайшие дни на курорте возможны грозы, но сильных дождей не ожидается

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В ближайшие дни в Сочи возможны грозы, но сильных дождей не ожидается — такой прогноз синоптиков озвучил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
Ранее мэр заявил, что основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены. Из-за стихии пострадало 70 домов, где проживают около 300 человек.
"Несмотря на то, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи. В ближайшие дни в городе возможны грозы, но сильных дождей мы пока не ожидаем. Сочи живет в обычном летнем курортном режиме", — написал мэр в своем Telegram-канале.
Из-за ливней в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Сочи поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но в итоге она не понадобилась. 5 июля во второй половине дня циклон ушел в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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ТуризмПодтопления на Кубаниотдых в России 2021 летомотдых на мореАлексей КопайгородскийТуризмтуристыНовости - ТуризмСочи
 
 
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