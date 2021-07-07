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В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня - РИА Новости, 07.07.2021
В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей ложности подтопило 70 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:31
2021-07-07T15:31
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей ложности подтопило 70 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода", - написал он в Telegram-канале.Как отметил мэр, в зону ЧС вошли 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта. "В общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления свыше 70-ти домовладений, где проживают около 300 человек", - написал он.Из-за ливней в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но она в итоге не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни ушли в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, происшествия
В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:31 07.07.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий подтоплений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей ложности подтопило 70 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода", - написал он в Telegram-канале.
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Как отметил мэр, в зону ЧС вошли 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта. "В общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления свыше 70-ти домовладений, где проживают около 300 человек", - написал он.
Из-за ливней в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, но она в итоге не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни ушли в сторону Туапсинского района Краснодарского края.
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