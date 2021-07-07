https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html
Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью
Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью - РИА Новости, 07.07.2021
Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью
Права и свободы человека - это высшая ценность, государство обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации, в том числе это касается права на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:33
2021-07-07T10:33
2021-07-07T10:42
владимир путин
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740209749_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_994f1b6b7769f96256210e4645ea8835.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Права и свободы человека - это высшая ценность, государство обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации, в том числе это касается права на доступную медицинскую помощь, заявил президент России Владимир Путин."Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса" , - сказал Путин в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.Он отметил, что в ближайшие дни участникам конференции предстоит обсудить широкий круг вопросов, касающихся роли прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской конвенции по правам человека."Несмотря на различия в полномочиях, особенности национальных законодательств ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении в своих странах верховенства закона, стоят на защите прав и свобод граждан, отстаивают интересы государства и общества. И эти базовые цели, задачи не только вас объединяют, но еще и подчеркивают значимость сотрудничества и содержательного профессионального партнерства", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью"
Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы.
Путин: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
2021-07-07T10:33
true
PT0M27S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740209749_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_6b0cb0ce5b14c0e9b09d28485e7abd72.jpg
Путин: "Ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона"
Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы.
Путин: «Ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона»
2021-07-07T10:33
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, общество
Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью
10:33 07.07.2021 (обновлено: 10:42 07.07.2021)
Путин заявил, что государство должно обеспечить механизмы для реализации прав и свобод человека