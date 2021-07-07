https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html

Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью

Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью - РИА Новости, 07.07.2021

Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью

Права и свободы человека - это высшая ценность, государство обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации, в том числе это касается права на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:33

2021-07-07T10:33

2021-07-07T10:42

владимир путин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Права и свободы человека - это высшая ценность, государство обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации, в том числе это касается права на доступную медицинскую помощь, заявил президент России Владимир Путин."Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса" , - сказал Путин в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.Он отметил, что в ближайшие дни участникам конференции предстоит обсудить широкий круг вопросов, касающихся роли прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской конвенции по правам человека."Несмотря на различия в полномочиях, особенности национальных законодательств ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении в своих странах верховенства закона, стоят на защите прав и свобод граждан, отстаивают интересы государства и общества. И эти базовые цели, задачи не только вас объединяют, но еще и подчеркивают значимость сотрудничества и содержательного профессионального партнерства", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html

санкт-петербург

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Путин: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы. Путин: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 2021-07-07T10:33 true PT0M27S

Путин: "Ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона" Обращение Путина к участникам конференции руководителей прокуратуры Европы. Путин: «Ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона» 2021-07-07T10:33 true PT0M35S

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владимир путин, санкт-петербург, общество