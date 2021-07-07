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Путин назвал киберпреступления и незаконную миграцию общими вызовами
Путин назвал киберпреступления и незаконную миграцию общими вызовами - РИА Новости, 07.07.2021
Путин назвал киберпреступления и незаконную миграцию общими вызовами
Соблюдение требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями и противодействие незаконной миграции - это общие для всех европейских стран... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:19
2021-07-07T10:19
2021-07-07T10:19
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Соблюдение требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями и противодействие незаконной миграции - это общие для всех европейских стран вызовы, и от решения этих вопросов зависит устойчивое развитие всего континента, заявил президент РФ Владимир Путин."Самого серьезного внимания заслуживают и другие вопросы вашей повестки. Среди них - соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции. Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента", - сказал Путин в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210525/kiberprestupnost-1733806419.html
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россия, владимир путин, санкт-петербург, в мире
Путин назвал киберпреступления и незаконную миграцию общими вызовами
Путин назвал киберпреступления и незаконную миграцию общими вызовами для всех европейских стран