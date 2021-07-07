https://ria.ru/20210707/ombudsmen-1740237378.html

Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью

Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью - РИА Новости, 07.07.2021

Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью

Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:16

россия

суррогатное материнство

республика коми

игорь трунов

александр бастрыкин

австрия

сыктывкар

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и переданными суррогатной матерью органам опеки Сыктывкара, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Санкт-Петербурге прошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Как указывает заявитель, у близнецов до сих пор нет свидетельств о рождении, и он не может получить документы для выезда с ними в Австрию."Специалисты аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге на связи с суррогатным агентством, а также с уполномоченным по правам ребенка в республике Коми… В настоящее время органы опеки Сыктывкара запросили свидетельства о рождении детей и все соответствующие документы из суррогатного агентства "СПАРТа", - рассказал собеседник агентства.По его словам, пока дети остаются в областной больнице под контролем органов опеки Сыктывкара. В середине июля близнецам исполнится год.Как добавил представитель аппарата детского омбудсмена в Петербурге, следственным органам в рамках рассмотрения заявления гражданина Австрии предстоит, в частности, получить подтверждение его отцовства, а также проанализировать взаимодействие задействованных агентств суррогатного материнства.Комментарием детского омбудсмена в Коми РИА Новости пока не располагает.Как сообщал адвокат гражданина Австрии Игорь Трунов, заявитель просит следственные органы провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская клиника репродукции", а также других лиц, "причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей".

https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html

https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html

https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html

россия

республика коми

австрия

сыктывкар

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, суррогатное материнство, республика коми, игорь трунов, александр бастрыкин, австрия, сыктывкар, санкт-петербург, общество