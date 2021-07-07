Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/ombudsmen-1740237378.html
Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью
Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью - РИА Новости, 07.07.2021
Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью
Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:16
2021-07-07T12:16
россия
суррогатное материнство
республика коми
игорь трунов
александр бастрыкин
австрия
сыктывкар
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151144/59/1511445907_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_37e4d856bd187836e0ddd8d45e156884.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и переданными суррогатной матерью органам опеки Сыктывкара, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Санкт-Петербурге прошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Как указывает заявитель, у близнецов до сих пор нет свидетельств о рождении, и он не может получить документы для выезда с ними в Австрию."Специалисты аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге на связи с суррогатным агентством, а также с уполномоченным по правам ребенка в республике Коми… В настоящее время органы опеки Сыктывкара запросили свидетельства о рождении детей и все соответствующие документы из суррогатного агентства "СПАРТа", - рассказал собеседник агентства.По его словам, пока дети остаются в областной больнице под контролем органов опеки Сыктывкара. В середине июля близнецам исполнится год.Как добавил представитель аппарата детского омбудсмена в Петербурге, следственным органам в рамках рассмотрения заявления гражданина Австрии предстоит, в частности, получить подтверждение его отцовства, а также проанализировать взаимодействие задействованных агентств суррогатного материнства.Комментарием детского омбудсмена в Коми РИА Новости пока не располагает.Как сообщал адвокат гражданина Австрии Игорь Трунов, заявитель просит следственные органы провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская клиника репродукции", а также других лиц, "причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей".
https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html
https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html
https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html
россия
республика коми
австрия
сыктывкар
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151144/59/1511445907_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9fc3946e0b244c5954fd9f36d6dd18ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, суррогатное материнство, республика коми, игорь трунов, александр бастрыкин, австрия, сыктывкар, санкт-петербург, общество
Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью
12:16 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня Чужие родные дети – кто может помочь
Чужие родные дети – кто может помочь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня

Омбудсмены Петербурга и Коми следят за судьбой детей австрийца, рожденных суррогатной матерью

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и переданными суррогатной матерью органам опеки Сыктывкара, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.
Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Санкт-Петербурге прошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Как указывает заявитель, у близнецов до сих пор нет свидетельств о рождении, и он не может получить документы для выезда с ними в Австрию.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 13:54
В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
"Специалисты аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге на связи с суррогатным агентством, а также с уполномоченным по правам ребенка в республике Коми… В настоящее время органы опеки Сыктывкара запросили свидетельства о рождении детей и все соответствующие документы из суррогатного агентства "СПАРТа", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пока дети остаются в областной больнице под контролем органов опеки Сыктывкара. В середине июля близнецам исполнится год.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 21:24Религия и мировоззрение
В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством
Как добавил представитель аппарата детского омбудсмена в Петербурге, следственным органам в рамках рассмотрения заявления гражданина Австрии предстоит, в частности, получить подтверждение его отцовства, а также проанализировать взаимодействие задействованных агентств суррогатного материнства.
Комментарием детского омбудсмена в Коми РИА Новости пока не располагает.
Как сообщал адвокат гражданина Австрии Игорь Трунов, заявитель просит следственные органы провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская клиника репродукции", а также других лиц, "причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей".
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 16:53
Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
 
Россиясуррогатное материнствоРеспублика КомиИгорь ТруновАлександр БастрыкинАвстрияСыктывкарСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
Лента новостейМолния