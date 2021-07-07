Омбудсмен рассказал о детях австрийца, рожденных суррогатной матерью
Омбудсмены Петербурга и Коми следят за судьбой детей австрийца, рожденных суррогатной матерью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Детские омбудсмены Петербурга и Коми следят за ситуацией с близнецами, рожденными по программе суррогатного материнства в РФ по договору с гражданином Австрии и переданными суррогатной матерью органам опеки Сыктывкара, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.
Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в детский дом Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Санкт-Петербурге прошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Как указывает заявитель, у близнецов до сих пор нет свидетельств о рождении, и он не может получить документы для выезда с ними в Австрию.
"Специалисты аппарата детского омбудсмена в Санкт-Петербурге на связи с суррогатным агентством, а также с уполномоченным по правам ребенка в республике Коми… В настоящее время органы опеки Сыктывкара запросили свидетельства о рождении детей и все соответствующие документы из суррогатного агентства "СПАРТа", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пока дети остаются в областной больнице под контролем органов опеки Сыктывкара. В середине июля близнецам исполнится год.
Как добавил представитель аппарата детского омбудсмена в Петербурге, следственным органам в рамках рассмотрения заявления гражданина Австрии предстоит, в частности, получить подтверждение его отцовства, а также проанализировать взаимодействие задействованных агентств суррогатного материнства.
Комментарием детского омбудсмена в Коми РИА Новости пока не располагает.
Как сообщал адвокат гражданина Австрии Игорь Трунов, заявитель просит следственные органы провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО "СПАРТа" и ООО "Василеостровская клиника репродукции", а также других лиц, "причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей".