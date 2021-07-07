https://ria.ru/20210707/ogranicheniya-1740293679.html

Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу

Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу

В российских регионах должны быть ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:42

2021-07-07T16:42

2021-07-07T17:21

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В российских регионах должны быть ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах", — сказала она.Это, по ее словам, свидетельствует о том, что властям субъектов страны необходимо реализовать весь спектр ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который всегда применялся.Голикова подчеркнула, что в 69 регионах сейчас запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. За последние три недели такие меры вновь ввели в 14 субъектах страны. "Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость (COVID-19) за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень", — сказала вице-премьер.При этом ограничения по массовым мероприятиям не затронут учреждения культуры и образования.Она подчеркнула, что Роспотребнадзор подготовил проект-постановление, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации. На их основе региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий.Эпидемиологическая ситуация в России, как подчеркнула Голикова, остается достаточно напряженной: по итогам прошлой неделе зарегистрировали 162,4 тысячи случаев коронавируса. Несмотря на достаточно большую нагрузку, система здравоохранения работает стабильно, а ситуация с COVID-19 находится под контролем.За все время в России зарегистрировали 5 682 634 случая коронавирусной инфекции. Вылечились 5 121 919 пациентов, не удалось спасти 140 041.

https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html

https://ria.ru/20210707/golikova-1740292111.html

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