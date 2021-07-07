Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:42 07.07.2021 (обновлено: 17:21 07.07.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГраффити на здании, посвященное медикам, недалеко от екатеринбургской городской больницы No 40
Голикова: в регионах должны быть ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В российских регионах должны быть ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах", — сказала она.
Это, по ее словам, свидетельствует о том, что властям субъектов страны необходимо реализовать весь спектр ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который всегда применялся.
Голикова подчеркнула, что в 69 регионах сейчас запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. За последние три недели такие меры вновь ввели в 14 субъектах страны.
"Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость (COVID-19) за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень", — сказала вице-премьер.
При этом ограничения по массовым мероприятиям не затронут учреждения культуры и образования.
Она подчеркнула, что Роспотребнадзор подготовил проект-постановление, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации. На их основе региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий.
Эпидемиологическая ситуация в России, как подчеркнула Голикова, остается достаточно напряженной: по итогам прошлой неделе зарегистрировали 162,4 тысячи случаев коронавируса. Несмотря на достаточно большую нагрузку, система здравоохранения работает стабильно, а ситуация с COVID-19 находится под контролем.
За все время в России зарегистрировали 5 682 634 случая коронавирусной инфекции. Вылечились 5 121 919 пациентов, не удалось спасти 140 041.