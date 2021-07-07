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Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе

Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе - РИА Новости, 07.07.2021

Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе

Обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможной реакции России на ухудшение... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:19

2021-07-07T07:19

2021-07-07T11:16

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможной реакции России на ухудшение ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.Он добавил, что представители секретариата ОДКБ уже посетили пограничный район.

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, в мире