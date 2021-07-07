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Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе - РИА Новости, 07.07.2021
Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
Обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможной реакции России на ухудшение... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:19
2021-07-07T07:19
2021-07-07T11:16
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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможной реакции России на ухудшение ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.Он добавил, что представители секретариата ОДКБ уже посетили пограничный район.
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россия, сергей лавров, одкб, афганистан, таджикистан, в мире
Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:19 07.07.2021 (обновлено: 11:16 07.07.2021)
Глава МИД Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе