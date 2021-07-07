https://ria.ru/20210707/multfilm-1740276431.html
Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy Tree Friеnds
Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy Tree Friеnds - РИА Новости, 07.07.2021
Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy Tree Friеnds
Октябрьский районный суд в Петербурге удовлетворил иск прокурора, запретив в РФ мультфильмы "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый:... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:23
2021-07-07T15:23
2021-07-07T15:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд в Петербурге удовлетворил иск прокурора, запретив в РФ мультфильмы "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: Территория смерти", Happy tree friеnds ("Счастливые лесные друзья"), сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по представленным ссылкам", - заявили в объединённой пресс-службе судов.Ссылки размещались на ресурсах YouTube, Rutube, Смотреть.Мультфильмы и Лордс.Фильм, на них отсутствовала маркировка ограничений по возрасту.Согласно выводам специалистов, мультфильм "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона" может мотивировать к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению, просмотр картины "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир" может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формировать у них фобические реакции. А мультсериал "Счастливые лесные друзья" о трех лесных зверьках, как заявили эксперты, выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости."Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", - цитируют в пресс-службе судов выводы экспертов.
https://ria.ru/20210705/anime-1739937133.html
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россия, санкт-петербург, общество, происшествия
Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy Tree Friеnds
15:23 07.07.2021 (обновлено: 15:24 07.07.2021)
Суд в Петербурге признал запрещенными шесть мультфильмов, в том числе Happy Tree Friеnds
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости.
Октябрьский районный суд в Петербурге
удовлетворил иск прокурора, запретив в РФ
мультфильмы "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: Территория смерти", Happy tree friеnds ("Счастливые лесные друзья"), сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по представленным ссылкам", - заявили в объединённой пресс-службе судов.
Ссылки размещались на ресурсах YouTube, Rutube, Смотреть.Мультфильмы и Лордс.Фильм, на них отсутствовала маркировка ограничений по возрасту.
Согласно выводам специалистов, мультфильм "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона" может мотивировать к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению, просмотр картины "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир" может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формировать у них фобические реакции. А мультсериал "Счастливые лесные друзья" о трех лесных зверьках, как заявили эксперты, выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости.
"Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", - цитируют в пресс-службе судов выводы экспертов.