https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html

Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста

Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста - РИА Новости, 08.07.2021

Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста

Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-07T17:22

2021-07-07T17:22

2021-07-08T00:55

россия

социальные выплаты

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

дети

семья

общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Глава ведомства в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным напомнил, что с 15 июля стартует прием заявлений на единоразовую выплату. На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены семьям с 20 миллионами детей.Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1,1 миллиона россиян.Котяков также сообщил, что Минтруд анализирует причины отказа в выплатах на детей от трех до семи лет, на сайте госуслуг создан канал для вопросов по выплатам.

https://ria.ru/20210702/ipoteka-1739633758.html

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2021

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россия, социальные выплаты, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, дети, семья, общество