Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста - РИА Новости, 08.07.2021
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T17:22
2021-07-08T00:55
россия
социальные выплаты
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
дети
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731182289_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_8ee36ad495093a8e2e22b14a1445da64.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Глава ведомства в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным напомнил, что с 15 июля стартует прием заявлений на единоразовую выплату. На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены семьям с 20 миллионами детей.Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1,1 миллиона россиян.Котяков также сообщил, что Минтруд анализирует причины отказа в выплатах на детей от трех до семи лет, на сайте госуслуг создан канал для вопросов по выплатам.
https://ria.ru/20210702/ipoteka-1739633758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731182289_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_b729231d589c4ed9ef70736d189c134b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, социальные выплаты, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, дети, семья, общество
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
17:22 07.07.2021 (обновлено: 00:55 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУченики с родителями на территории школы
Ученики с родителями на территории школы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

В Минтруде заявили, что семьи получат выплаты на детей школьного возраста с 16 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Глава ведомства в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным напомнил, что с 15 июля стартует прием заявлений на единоразовую выплату.
На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены семьям с 20 миллионами детей.
Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1,1 миллиона россиян.
Котяков также сообщил, что Минтруд анализирует причины отказа в выплатах на детей от трех до семи лет, на сайте госуслуг создан канал для вопросов по выплатам.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:37
Семьи с одним ребенком смогут получить семейную ипотеку в Альфа-Банке
 
Россиясоциальные выплатыАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинДетиСемьяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
Лента новостейМолния