https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста - РИА Новости, 08.07.2021
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T17:22
2021-07-07T17:22
2021-07-08T00:55
россия
социальные выплаты
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
дети
семья
общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выплату в 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Глава ведомства в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным напомнил, что с 15 июля стартует прием заявлений на единоразовую выплату. На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены семьям с 20 миллионами детей.Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1,1 миллиона россиян.Котяков также сообщил, что Минтруд анализирует причины отказа в выплатах на детей от трех до семи лет, на сайте госуслуг создан канал для вопросов по выплатам.
https://ria.ru/20210702/ipoteka-1739633758.html
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россия, социальные выплаты, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, дети, семья, общество
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
17:22 07.07.2021 (обновлено: 00:55 08.07.2021)
В Минтруде заявили, что семьи получат выплаты на детей школьного возраста с 16 августа