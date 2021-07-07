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Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе - РИА Новости, 07.07.2021
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
Советник посольства Эстонии в РФ Улла Уйбо, вызванная в российский МИД после задержания консула Марта Лятте в Петербурге, покинула ведомство без комментариев,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:15
2021-07-07T15:25
эстония
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советник посольства Эстонии в РФ Улла Уйбо, вызванная в российский МИД после задержания консула Марта Лятте в Петербурге, покинула ведомство без комментариев, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провела внутри меньше около пятнадцати минут. Выйдя из здания, она отказалась общаться с прессой.
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эстония, санкт-петербург, в мире
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
15:15 07.07.2021 (обновлено: 15:25 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советник посольства Эстонии в РФ Улла Уйбо, вызванная в российский МИД после задержания консула Марта Лятте в Петербурге, покинула ведомство без комментариев, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат провела внутри меньше около пятнадцати минут. Выйдя из здания, она отказалась общаться с прессой.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
14:57
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России
 
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