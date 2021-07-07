https://ria.ru/20210707/mid-1740275467.html
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе - РИА Новости, 07.07.2021
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
Советник посольства Эстонии в РФ Улла Уйбо, вызванная в российский МИД после задержания консула Марта Лятте в Петербурге, покинула ведомство без комментариев,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:15
2021-07-07T15:15
2021-07-07T15:25
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советник посольства Эстонии в РФ Улла Уйбо, вызванная в российский МИД после задержания консула Марта Лятте в Петербурге, покинула ведомство без комментариев, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат провела внутри меньше около пятнадцати минут. Выйдя из здания, она отказалась общаться с прессой.
https://ria.ru/20210707/estoniya-1740270904.html
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Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе
15:15 07.07.2021 (обновлено: 15:25 07.07.2021)
Советник посольства Эстонии покинула МИД без комментариев прессе