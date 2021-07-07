https://ria.ru/20210707/marvel-1740052414.html

Роберт Дауни — младший отписался в Instagram от своих коллег по Marvel

Роберт Дауни — младший отписался в Instagram от своих коллег по Marvel - РИА Новости, 07.07.2021

Роберт Дауни — младший отписался в Instagram от своих коллег по Marvel

Голливудский актер Роберт Дауни — младший, известный по роли Железного человека (он же Тони Старк), озадачил своих поклонников после того, как недавно отписался РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:50

2021-07-07T03:50

2021-07-07T03:50

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Голливудский актер Роберт Дауни — младший, известный по роли Железного человека (он же Тони Старк), озадачил своих поклонников после того, как недавно отписался в Instagram от своих коллег по кинематографической вселенной Marvel, сообщает Daily Mail. По информации издания, двукратный номинант на премию "Оскар" больше не следит за происходящими событиями на страницах Гвинет Пэлтроу (Вирджиния "Пеппер" Поттс), Джереми Реннера (Соколиный глаз), Тома Хиддлстона (Локи), Марка Руффало (Халк), Криса Хемсворта (Тор) и даже своих хороших друзей Тома Холланда (Человек-паук) и Криса Эванса (Капитан Америка). Как ни странно, но исполнитель роли Железного человека все еще подписан на этих актеров в Twitter. Раньше Роберт Дауни — младший и его коллеги по Marvel часто комментировали записи друг друга в Instagram и даже делились совместными кадрами. Один из пользователей в соцсетях предположил, что такие изменения на странице актера могут быть связаны с тем, что звезда нанял нового SMM-менеджера. Сам Дауни — младший, который появился в десяти фильмах киновселенной в период с 2008 по 2019 годы, пока не прокомментировал произошедшее.

https://ria.ru/20210607/marvel-1736006248.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, том холланд, крис эванс, том хиддлстон, гвинет пэлтроу, twitter, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics