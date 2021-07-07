https://ria.ru/20210707/makhachkala-1740323458.html
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2021
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:27
2021-07-07T18:27
2021-07-07T18:51
республика дагестан
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740324334_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_efc236063bc29eae0f764b6ae3efefee.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.Ливень начался примерно в 16:30 и продолжался около получаса.За это время подтопило проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. Из-за этого образовались крупные пробки. В некоторых районах Махачкалы и пригородных поселках нет электричества и водоснабжения.Машины на улицах передвигаются с трудом, уровень воды выше колес. Пешеходные переходы также подтопило. Многие жители города разуваются и идут босиком, так как вода залила тротуары.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740324334_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_29ae6355b089241e7616d3d9f79426e1.jpg
В Махачкале ливневые потоки сносят людей
Ливни в Махачкале. Потоки воды сносят людей.
2021-07-07T18:27
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, республика дагестан, махачкала, происшествия
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
18:27 07.07.2021 (обновлено: 18:51 07.07.2021)
Часть центральных улиц в Махачкале затопило после сильного дождя
МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости.
В центре Махачкалы
часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень начался примерно в 16:30 и продолжался около получаса.
За это время подтопило проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. Из-за этого образовались крупные пробки. В некоторых районах Махачкалы и пригородных поселках нет электричества и водоснабжения.
Машины на улицах передвигаются с трудом, уровень воды выше колес. Пешеходные переходы также подтопило. Многие жители города разуваются и идут босиком, так как вода залила тротуары.