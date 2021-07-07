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Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2021
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:27
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республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.Ливень начался примерно в 16:30 и продолжался около получаса.За это время подтопило проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. Из-за этого образовались крупные пробки. В некоторых районах Махачкалы и пригородных поселках нет электричества и водоснабжения.Машины на улицах передвигаются с трудом, уровень воды выше колес. Пешеходные переходы также подтопило. Многие жители города разуваются и идут босиком, так как вода залила тротуары.
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В Махачкале ливневые потоки сносят людей
Ливни в Махачкале. Потоки воды сносят людей.
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видео, республика дагестан, махачкала, происшествия
Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
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Центр Махачкалы затопило после сильного дождя
18:27 07.07.2021 (обновлено: 18:51 07.07.2021)
 

Часть центральных улиц в Махачкале затопило после сильного дождя

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Ливень начался примерно в 16:30 и продолжался около получаса.
За это время подтопило проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. Из-за этого образовались крупные пробки. В некоторых районах Махачкалы и пригородных поселках нет электричества и водоснабжения.
Машины на улицах передвигаются с трудом, уровень воды выше колес. Пешеходные переходы также подтопило. Многие жители города разуваются и идут босиком, так как вода залила тротуары.
 
Республика ДагестанМахачкалаПроисшествия
 
 
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