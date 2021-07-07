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Центр Махачкалы затопило после сильного дождя

Центр Махачкалы затопило после сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2021

Центр Махачкалы затопило после сильного дождя

В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:27

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2021-07-07T18:51

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. В центре Махачкалы часть улиц затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.Ливень начался примерно в 16:30 и продолжался около получаса.За это время подтопило проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним, а также проспект Акушинского — основной въезд в город. Из-за этого образовались крупные пробки. В некоторых районах Махачкалы и пригородных поселках нет электричества и водоснабжения.Машины на улицах передвигаются с трудом, уровень воды выше колес. Пешеходные переходы также подтопило. Многие жители города разуваются и идут босиком, так как вода залила тротуары.

махачкала

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2021

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