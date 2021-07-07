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На Украине признали добровольный отказ от Крыма
На Украине признали добровольный отказ от Крыма - РИА Новости, 08.07.2021
На Украине признали добровольный отказ от Крыма
Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый объяснил, почему Киев фактически сам отказался от Севастополя. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T22:43
2021-07-08T01:41
россия
александр чалый
мид украины
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый объяснил, почему Киев фактически сам отказался от Севастополя. В эфире канала "Наш" дипломат назвал Украину "последним яблоком раздора" в холодной войне. По его словам, США и СССР были "не готовы признать определенный статус безопасности" республики. "Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины", — добавил Чалый. Другой документ, потерявший силу по инициативе Киева, — Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины, продолжил экс-посол. "Мы забыли, что этот договор имел статью, в которой обе стороны соглашались, что они не будут принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга", — пояснил он. По словам Чалого, в Киеве чувствовали, что этот договор ограничивал возможности в плане вступления в НАТО. Дипломат выразил сожаление из-за отказа Украины от этого соглашения. "Это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус", — отметил он. Бывший дипломат также заявил, что сейчас у Украины нет союзников. "Мы очень часто девальвируем это слово. Союзник — это тот, который готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии", — уточнил Чалый. По его словам, в случае военного конфликта с Россией Украине придется рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. А бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей.
https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html
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россия, александр чалый, мид украины, республика крым, украина, в мире
На Украине признали добровольный отказ от Крыма
22:43 07.07.2021 (обновлено: 01:41 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Украинский дипломат Чалый назвал две ошибки, которые привели к потере Севастополя

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый объяснил, почему Киев фактически сам отказался от Севастополя.
В эфире канала "Наш" дипломат назвал Украину "последним яблоком раздора" в холодной войне. По его словам, США и СССР были "не готовы признать определенный статус безопасности" республики.
"Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины", — добавил Чалый.
Другой документ, потерявший силу по инициативе Киева, — Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины, продолжил экс-посол.
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"Мы забыли, что этот договор имел статью, в которой обе стороны соглашались, что они не будут принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга", — пояснил он.
По словам Чалого, в Киеве чувствовали, что этот договор ограничивал возможности в плане вступления в НАТО. Дипломат выразил сожаление из-за отказа Украины от этого соглашения.
"Это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус", — отметил он.
Бывший дипломат также заявил, что сейчас у Украины нет союзников.
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"Мы очень часто девальвируем это слово. Союзник — это тот, который готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии", — уточнил Чалый.
По его словам, в случае военного конфликта с Россией Украине придется рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.
Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. А бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей.
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