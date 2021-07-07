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В школах Южной Кореи вводят K-pop как полноценный предмет, пишут СМИ

В школах Южной Кореи вводят K-pop как полноценный предмет, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2021

В школах Южной Кореи вводят K-pop как полноценный предмет, пишут СМИ

Растущая популярность K-pop подтолкнула ряд школ в Южной Корее создать отдельный предмет по этому направлению шоу-бизнеса и подготовить классы для учеников,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T05:07

2021-07-07T05:07

2021-07-07T05:07

южная корея

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Растущая популярность K-pop подтолкнула ряд школ в Южной Корее создать отдельный предмет по этому направлению шоу-бизнеса и подготовить классы для учеников, сообщает ABC News. Например, в небольшой средней школе города Кванчхон, расположенной в провинции Чхунчхон-Намдо, руководители учреждения быстро отреагировали на интерес к корейской поп-музыке среди учеников и с разрешения Управления образования ввели уроки K-pop.Подростки, помимо изучения основных дисциплин, осваивают музыкальные инструменты, оттачивают сценическую речь, учат второй язык и занимаются хореографией. Считается, что все эти навыки необходимы для того чтобы стать звездой K-pop сцены, о чем мечтают миллионы юношей и девушек по всей стране, а также их родители. Однако, по словам директора школы Пака Бен-гю, их с коллегами цель вовсе "не в том, чтобы воспитать знаменитостей". По информации издания, учебное заведение получило финансирование на сумму более десяти миллионов долларов от местного правительства, а также новое название — "Высшая школа корейской поп-музыки и исполнительского искусства". В ABC News отмечают, что в Сеуле открыто несколько танцевальных студий для младших школьников. Но они довольно дорогие, в них малыши следят за каждым шагом своего инструктора и пытаются повторить за ним движения под хиты таких групп, как NCT, BTS, Blackpink или EXO. Родители при этом уверены, что их сыновья и дочери должны иметь возможность как можно раньше раскрыть свои таланты. Считается, что такой интерес к K-pop индустрии заметно вырос прошлым летом, после того, как англоязычный сингл "Dynamite" участников бой-бэнда BTS возглавил престижный американский хит-парад Billboard Hot 100. Тогда же Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи опубликовало аналитический отчет, в котором сообщалось, что только одна эта песня принесла стране около 1,5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20200727/1574819483.html

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сеул

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южная корея, сеул, музыка, новости культуры