Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Каннский кинофестиваль прошлой весной отменили из-за пандемии, и теперь Лазурный Берег пытаются снова сделать главным местом киноиндустрии. Пусть и на пару недель. Обещают селебрити, новые сделки и ту самую магию кино. Что из этого получится, увидим, а пока подробности подготовки и программы смотра — в материале РИА Новости.Очереди, билеты, маскиСюрреалистичный мюзикл Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером можно назвать метафорой этого фестиваля. Жизнь главных героев, актрисы и стендап-комика, перевернуло рождение ребенка. Также и журналисты, и работники киноиндустрии пребывают в недоумении — гадают, каким будет фестиваль в новых реалиях.Чтобы попасть на показы, надо соответствовать новым критериям (а не только надевать платья на премьеры и не проносить еду в залы). Быть привитым одной из одобренных Евросоюзом вакцин, сдавать ПЦР-тесты каждые 48 часов и резервировать билеты на специальной онлайн-платформе.Журналисты жалуются, что сайт бронирования зависает, не позволяет резервировать билеты или автоматически закрепляет за человеком сразу две "проходки". А еще в кинозалах вообще не будет никакой дистанции.Из-за всего этого фестиваль выглядит во многом иначе.По словам немецкого кинокритика Рюдигера Сушланда, который приезжает на смотр уже четверть века, в этом году на фестивале почти нет русских, всего два человека из Турции (один журналист и один режиссер), а также фактически нет делегаций из стран Латинской Америки."Я слышал, что будет одна режиссер из Бразилии, она приехала за две недели до фестиваля, чтобы провести их на карантине", — пояснил он.Но расслабляться некогда — в основном конкурсе 24 фильма. "Это прямо как на чемпионате Европы по футболу, фестиваль обещает быть большим международным событием", — уверен Москвитин.Не хватает журналистам не только картин некоторых стриминговых платформ, но и тусовки."Любой фестиваль, помимо просмотра фильмов, это еще и обмен впечатлениями, и хаос — в хорошем смысле слова. Но со всеми мерами и ограничениями это исчезает", — отмечает Сушланд.Что едет из РоссииВ основном конкурсе Россию представят "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (копродукция с Финляндией, Эстонией и Германией).Драма Серебренникова — по роману Алексея Сальникова. Обычная семья: автослесарь, библиотекарь и их сын. Но их реальность взрывается в тот момент, когда все заболевают гриппом. Жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. В прокате — с 9 сентября.Новый проект Куосманена — о студентке из Финляндии, которая сбегает от своей любви, садясь в поезд Москва — Мурманск. Сосед по купе — грубоватый русский шахтер. Как часто бывает, нечаянное соседство поможет героям осознать одиночество и понять многие вещи в жизни.Еще две российские картины отобрали в секцию "Особый взгляд". Лента Алексея Германа — младшего "Дело" рассказывает о преподавателе провинциального вуза, который борется за свои идеалы, имя и существование."Этот фильм — в определенной степени наше объяснение в любви к великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому, — говорит режиссер. — Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость".Также покажут "Разжимая кулаки" Киры Коваленко (однокурсницы Кантемира Балагова по киномастерской Александра Сокурова). Действие происходит в шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм о семье, в которой отец чересчур опекает детей, из-за чего они сбегают."Импульсом для создания истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом", — поясняет Коваленко.Суинтон, Ноэ и другие провокацииСамый звездный фильм основного конкурса — пожалуй, "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Список снявшихся там селебрити почти такой же длинный, как и название картины.Проект с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Оуэном Уилсоном, Эдрианом Броуди, Тимоти Шаламе, Леей Сейду, по слухам, был готов к премьере еще год назад, но из-за пандемии его придержали.Режиссер Уэс Андерсон рассказывает о журналистах американской газеты в вымышленном французском городке XX века.От создателя картин "Отель "Будапешт" и "Остров собак" стоит ждать очередного задорного звездного капустника с идеальным визуальным рядом (в России покажут 28 октября).Провокационную историю приготовил Пол Верховен. Лента "Искушение" с Виржини Эфира и Шарлоттой Рэмплинг основана на реальном случае из жизни итальянской монахини XVII века Бенедетты.Главную героиню терзают эротические видения, она влюбляется в новую послушницу, а потом об их запретной связи узнают за пределами монастыря.Картину покажут в России осенью, дату релиза пока не определили.А еще в основном конкурсе — работа победителя Берлинале-2019 Надава Лапида "Колено Ахеда" (про режиссера в израильской провинции), "Память" Апичатпонга Вирасетакула (с Тильдой Суинтон, чья героиня страдает от редкого расстройства) и "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев (с Тимом Ротом и Мией Васиковской, про творческую пару).Вне конкурса режиссер оскароносного и резонансного фильма "В центре внимания" Том Маккарти представит "Тихий омут": работник нефтяной платформы (Мэтт Деймон) едет из США во Францию, чтобы помочь оправдать дочь, ложно обвиненную в убийстве.Еще один любитель шокировать, Гаспар Ноэ, приготовил нечто даже более скандальное, чем "Любовь" и "Экстаз". Главные герои его фильма "Вихрь" — супружеская пара (Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун). Деталей пока мало, а слоган звучит так: "Жизнь — короткая вечеринка, о которой скоро забудут".В "Особом взгляде" ждут сайфай "После Янга" с Колином Фарреллом, в "Двухнедельнике режиссеров" — вторую часть "Сувенира" Джоанны Хогг, снова с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях, а вне конкурса — документалку Тодда Хейенса про The Velvet Underground.Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Каннский кинофестиваль прошлой весной отменили из-за пандемии, и теперь Лазурный Берег пытаются снова сделать главным местом киноиндустрии. Пусть и на пару недель. Обещают селебрити, новые сделки и ту самую магию кино. Что из этого получится, увидим, а пока подробности подготовки и программы смотра — в материале РИА Новости.
Очереди, билеты, маски
"Они боятся, но не могут показать страха, они не полностью подготовлены, но и этого достаточно", — цитирует шведский журналист Ян Лумхольд (он приезжает на фестиваль уже 20 лет) вступительную статью к фильму открытия смотра "Аннетт".
Сюрреалистичный мюзикл Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером можно назвать метафорой этого фестиваля. Жизнь главных героев, актрисы и стендап-комика, перевернуло рождение ребенка. Также и журналисты, и работники киноиндустрии пребывают в недоумении — гадают, каким будет фестиваль в новых реалиях.
Чтобы попасть на показы, надо соответствовать новым критериям (а не только надевать платья на премьеры и не проносить еду в залы). Быть привитым одной из одобренных Евросоюзом вакцин, сдавать ПЦР-тесты каждые 48 часов и резервировать билеты на специальной онлайн-платформе.
"Все сильно переживают: чтобы сдать тест, надо много плевать в маленькую пробирку. Оказалось, что даже у желчных коллег, которые любят брюзжать на фильмы или, наоборот, исходить по ним слюной, некоторых жидкостей не хватает, особенно на жаре", — делится подробностями кинокритик Егор Москвитин (это его четвертый Каннский фестиваль).
Журналисты жалуются, что сайт бронирования зависает, не позволяет резервировать билеты или автоматически закрепляет за человеком сразу две "проходки". А еще в кинозалах вообще не будет никакой дистанции.
Из-за всего этого фестиваль выглядит во многом иначе.
По словам немецкого кинокритика Рюдигера Сушланда, который приезжает на смотр уже четверть века, в этом году на фестивале почти нет русских, всего два человека из Турции (один журналист и один режиссер), а также фактически нет делегаций из стран Латинской Америки.
В основном конкурсе Россию представят "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (копродукция с Финляндией, Эстонией и Германией).
Драма Серебренникова — по роману Алексея Сальникова. Обычная семья: автослесарь, библиотекарь и их сын. Но их реальность взрывается в тот момент, когда все заболевают гриппом. Жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
"Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту" — так характеризует фильм сам Серебреннников.
В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. В прокате — с 9 сентября.
Новый проект Куосманена — о студентке из Финляндии, которая сбегает от своей любви, садясь в поезд Москва — Мурманск. Сосед по купе — грубоватый русский шахтер. Как часто бывает, нечаянное соседство поможет героям осознать одиночество и понять многие вещи в жизни.
Еще две российские картины отобрали в секцию "Особый взгляд". Лента Алексея Германа — младшего "Дело" рассказывает о преподавателе провинциального вуза, который борется за свои идеалы, имя и существование.
"Этот фильм — в определенной степени наше объяснение в любви к великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому, — говорит режиссер. — Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость".
Также покажут "Разжимая кулаки" Киры Коваленко (однокурсницы Кантемира Балагова по киномастерской Александра Сокурова). Действие происходит в шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм о семье, в которой отец чересчур опекает детей, из-за чего они сбегают.
"Импульсом для создания истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом", — поясняет Коваленко.
Самый звездный фильм основного конкурса — пожалуй, "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Список снявшихся там селебрити почти такой же длинный, как и название картины.
Проект с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Оуэном Уилсоном, Эдрианом Броуди, Тимоти Шаламе, Леей Сейду, по слухам, был готов к премьере еще год назад, но из-за пандемии его придержали.
Главную героиню терзают эротические видения, она влюбляется в новую послушницу, а потом об их запретной связи узнают за пределами монастыря.
Картину покажут в России осенью, дату релиза пока не определили.
А еще в основном конкурсе — работа победителя Берлинале-2019 Надава Лапида "Колено Ахеда" (про режиссера в израильской провинции), "Память" Апичатпонга Вирасетакула (с Тильдой Суинтон, чья героиня страдает от редкого расстройства) и "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев (с Тимом Ротом и Мией Васиковской, про творческую пару).
Вне конкурса режиссер оскароносного и резонансного фильма "В центре внимания" Том Маккарти представит "Тихий омут": работник нефтяной платформы (Мэтт Деймон) едет из США во Францию, чтобы помочь оправдать дочь, ложно обвиненную в убийстве.
Еще один любитель шокировать, Гаспар Ноэ, приготовил нечто даже более скандальное, чем "Любовь" и "Экстаз". Главные герои его фильма "Вихрь" — супружеская пара (Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун). Деталей пока мало, а слоган звучит так: "Жизнь — короткая вечеринка, о которой скоро забудут".
В "Особом взгляде" ждут сайфай "После Янга" с Колином Фарреллом, в "Двухнедельнике режиссеров" — вторую часть "Сувенира" Джоанны Хогг, снова с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях, а вне конкурса — документалку Тодда Хейенса про The Velvet Underground.
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