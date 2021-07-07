https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html

Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль

Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль - РИА Новости, 07.07.2021

Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль

Каннский кинофестиваль прошлой весной отменили из-за пандемии, и теперь Лазурный Берег пытаются снова сделать главным местом киноиндустрии. Пусть и на пару... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:00

2021-07-07T08:00

2021-07-07T12:24

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Каннский кинофестиваль прошлой весной отменили из-за пандемии, и теперь Лазурный Берег пытаются снова сделать главным местом киноиндустрии. Пусть и на пару недель. Обещают селебрити, новые сделки и ту самую магию кино. Что из этого получится, увидим, а пока подробности подготовки и программы смотра — в материале РИА Новости.Очереди, билеты, маскиСюрреалистичный мюзикл Леоса Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером можно назвать метафорой этого фестиваля. Жизнь главных героев, актрисы и стендап-комика, перевернуло рождение ребенка. Также и журналисты, и работники киноиндустрии пребывают в недоумении — гадают, каким будет фестиваль в новых реалиях.Чтобы попасть на показы, надо соответствовать новым критериям (а не только надевать платья на премьеры и не проносить еду в залы). Быть привитым одной из одобренных Евросоюзом вакцин, сдавать ПЦР-тесты каждые 48 часов и резервировать билеты на специальной онлайн-платформе.Журналисты жалуются, что сайт бронирования зависает, не позволяет резервировать билеты или автоматически закрепляет за человеком сразу две "проходки". А еще в кинозалах вообще не будет никакой дистанции.Из-за всего этого фестиваль выглядит во многом иначе.По словам немецкого кинокритика Рюдигера Сушланда, который приезжает на смотр уже четверть века, в этом году на фестивале почти нет русских, всего два человека из Турции (один журналист и один режиссер), а также фактически нет делегаций из стран Латинской Америки."Я слышал, что будет одна режиссер из Бразилии, она приехала за две недели до фестиваля, чтобы провести их на карантине", — пояснил он.Но расслабляться некогда — в основном конкурсе 24 фильма. "Это прямо как на чемпионате Европы по футболу, фестиваль обещает быть большим международным событием", — уверен Москвитин.Не хватает журналистам не только картин некоторых стриминговых платформ, но и тусовки."Любой фестиваль, помимо просмотра фильмов, это еще и обмен впечатлениями, и хаос — в хорошем смысле слова. Но со всеми мерами и ограничениями это исчезает", — отмечает Сушланд.Что едет из РоссииВ основном конкурсе Россию представят "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (копродукция с Финляндией, Эстонией и Германией).Драма Серебренникова — по роману Алексея Сальникова. Обычная семья: автослесарь, библиотекарь и их сын. Но их реальность взрывается в тот момент, когда все заболевают гриппом. Жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. В прокате — с 9 сентября.Новый проект Куосманена — о студентке из Финляндии, которая сбегает от своей любви, садясь в поезд Москва — Мурманск. Сосед по купе — грубоватый русский шахтер. Как часто бывает, нечаянное соседство поможет героям осознать одиночество и понять многие вещи в жизни.Еще две российские картины отобрали в секцию "Особый взгляд". Лента Алексея Германа — младшего "Дело" рассказывает о преподавателе провинциального вуза, который борется за свои идеалы, имя и существование."Этот фильм — в определенной степени наше объяснение в любви к великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому, — говорит режиссер. — Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость".Также покажут "Разжимая кулаки" Киры Коваленко (однокурсницы Кантемира Балагова по киномастерской Александра Сокурова). Действие происходит в шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм о семье, в которой отец чересчур опекает детей, из-за чего они сбегают."Импульсом для создания истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом", — поясняет Коваленко.Суинтон, Ноэ и другие провокацииСамый звездный фильм основного конкурса — пожалуй, "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Список снявшихся там селебрити почти такой же длинный, как и название картины.Проект с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Оуэном Уилсоном, Эдрианом Броуди, Тимоти Шаламе, Леей Сейду, по слухам, был готов к премьере еще год назад, но из-за пандемии его придержали.Режиссер Уэс Андерсон рассказывает о журналистах американской газеты в вымышленном французском городке XX века.От создателя картин "Отель "Будапешт" и "Остров собак" стоит ждать очередного задорного звездного капустника с идеальным визуальным рядом (в России покажут 28 октября).Провокационную историю приготовил Пол Верховен. Лента "Искушение" с Виржини Эфира и Шарлоттой Рэмплинг основана на реальном случае из жизни итальянской монахини XVII века Бенедетты.Главную героиню терзают эротические видения, она влюбляется в новую послушницу, а потом об их запретной связи узнают за пределами монастыря.Картину покажут в России осенью, дату релиза пока не определили.А еще в основном конкурсе — работа победителя Берлинале-2019 Надава Лапида "Колено Ахеда" (про режиссера в израильской провинции), "Память" Апичатпонга Вирасетакула (с Тильдой Суинтон, чья героиня страдает от редкого расстройства) и "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лев (с Тимом Ротом и Мией Васиковской, про творческую пару).Вне конкурса режиссер оскароносного и резонансного фильма "В центре внимания" Том Маккарти представит "Тихий омут": работник нефтяной платформы (Мэтт Деймон) едет из США во Францию, чтобы помочь оправдать дочь, ложно обвиненную в убийстве.Еще один любитель шокировать, Гаспар Ноэ, приготовил нечто даже более скандальное, чем "Любовь" и "Экстаз". Главные герои его фильма "Вихрь" — супружеская пара (Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун). Деталей пока мало, а слоган звучит так: "Жизнь — короткая вечеринка, о которой скоро забудут".В "Особом взгляде" ждут сайфай "После Янга" с Колином Фарреллом, в "Двухнедельнике режиссеров" — вторую часть "Сувенира" Джоанны Хогг, снова с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях, а вне конкурса — документалку Тодда Хейенса про The Velvet Underground.Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля.

https://ria.ru/20210702/kino-1739460012.html

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