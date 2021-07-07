https://ria.ru/20210707/kann-1740216870.html
Джоди Фостер вручили почетный приз Каннского фестиваля
Джоди Фостер вручили почетный приз Каннского фестиваля - РИА Новости, 07.07.2021
Джоди Фостер вручили почетный приз Каннского фестиваля
Голливудской актрисе и режиссеру Джоди Фостер вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" на открывшемся во вторник 74-м Каннском фестивале. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:46
2021-07-07T10:46
2021-07-07T10:46
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КАНН (Франция), 7 июл – РИА Новости. Голливудской актрисе и режиссеру Джоди Фостер вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" на открывшемся во вторник 74-м Каннском фестивале.Награду Фостер, которая стала почетным гостем торжественной церемонии открытия кинофестиваля, вручал испанский режиссер и продюсер Педро Альмодовар."С большой любовью я принимаю эту большую честь", - отметила после получения награды Фостер, свободно владеющая французским языком.В разные годы "Золотой пальмовой ветви" были удостоены Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Фильм "Таксист" режиссера Мартина Скорсезе с участием Фостер получил "Золотую пальмовую ветвь" 45 лет назад – в 1976 году.После награждения Фостер на сцену поднялся южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, чей фильм "Паразиты" получил главную награду Каннского фестиваля в 2019 году. Пон Чжун Хо, Фостер, Альмодовар и американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Спайк Ли, возглавляющий в этом году жюри, дали старт фестивалю на четырех языках: корейском, французском, испанском и английском.Церемония открытия Каннского фестиваля прошла на Лазурном берегу Франции. Один из самых известных международных киносмотров продлится до 17 июля. В течение 12 дней жюри предстоит оценить 24 картины, которые вошли в основную конкурсную программу. В их числе фильмы Леоса Каракса, Франсуа Озона, Пола Верховена, Уэса Андерсона, Асгара Фархади. Россию в конкурсной программе представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
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пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры, асгар фархади, жан-поль бельмондо, джоди фостер, франсуа озон, каннский кинофестиваль, спайк ли, педро альмодовар
Джоди Фостер вручили почетный приз Каннского фестиваля
Джоди Фостер вручили почетную "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля
КАНН (Франция), 7 июл – РИА Новости. Голливудской актрисе и режиссеру Джоди Фостер вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" на открывшемся во вторник 74-м Каннском фестивале.
Награду Фостер, которая стала почетным гостем торжественной церемонии открытия кинофестиваля, вручал испанский режиссер и продюсер Педро Альмодовар.
"С большой любовью я принимаю эту большую честь", - отметила после получения награды Фостер, свободно владеющая французским языком.
В разные годы "Золотой пальмовой ветви" были удостоены Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.
Фильм "Таксист" режиссера Мартина Скорсезе с участием Фостер получил "Золотую пальмовую ветвь" 45 лет назад – в 1976 году.
После награждения Фостер на сцену поднялся южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, чей фильм "Паразиты" получил главную награду Каннского фестиваля в 2019 году.
Пон Чжун Хо, Фостер, Альмодовар и американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Спайк Ли, возглавляющий в этом году жюри, дали старт фестивалю на четырех языках: корейском, французском, испанском и английском.
Церемония открытия Каннского фестиваля прошла на Лазурном берегу Франции. Один из самых известных международных киносмотров продлится до 17 июля. В течение 12 дней жюри предстоит оценить 24 картины, которые вошли в основную конкурсную программу. В их числе фильмы Леоса Каракса, Франсуа Озона, Пола Верховена, Уэса Андерсона, Асгара Фархади. Россию в конкурсной программе представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".