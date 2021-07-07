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Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26

Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26

Глава Камчатки Владимир Солодов встретился с родственниками погибших при крушении самолета Ан-26, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:57

2021-07-07T13:57

2021-07-07T13:57

крушение ан-26 на камчатке

россия

владимир солодов

михаил мишустин

ан-26

виталий савельев

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов встретился с родственниками погибших при крушении самолета Ан-26, сообщает правительство региона.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел."В посёлке Палана прошла встреча с родственниками погибших во время крушения самолёта Ан-26. Губернатор региона Владимир Солодов подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении."Мы понимаем всю тяжесть свалившегося на людей горя и сделаем всё, чтобы помочь им пережить эту трагедию. За каждой семьёй будет закреплён ответственный от краевого правительства, чтобы обеспечить максимальное информирование, а также не нагружать родственников организацией процедур, связанных с опознанием тел. С ними также работают психологи", - сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что выплаты в объёме до 3,5 миллиона рублей на человека власти постараются обеспечить максимально быстро."Всё необходимое содействие по доставке родственников погибших по территории края и за его пределами будет обеспечено. Проезд будет оплачен вплоть до Паланы. Вся другая необходимая помощь также будет оказана", — сказал Солодов.Он добавил, что на месте крушения продолжается масштабная поисковая операция. Сегодня там работала правительственная комиссия, сформированная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Возглавляет опергруппу министр транспорта РФ Виталий Савельев.

россия

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, владимир солодов, михаил мишустин, ан-26, виталий савельев, палана, петропавловск-камчатский, происшествия