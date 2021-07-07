https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740208153.html

СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26

СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26

СК РФ сообщил, что изучает личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26, образцы топлива, допрашивает авиатехников и других свидетелей. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:00

2021-07-07T10:00

2021-07-07T13:17

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. СК РФ сообщил, что изучает личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26, образцы топлива, допрашивает авиатехников и других свидетелей.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности."Часть следственной группы базируется в Петропавловске-Камчатском: изучаются личные дела членов экипажа воздушного судна, документация на самолет, иные документы, по изъятым с топливозаправщика и резервуара образцам топлива назначена химическая судебная экспертиза. Допрошены свидетели, в том числе, авиатехники предприятия-эксплуатанта, сотрудники топливозаправочного комплекса, диспетчеры, допросы свидетелей продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что все версии по уголовному делу детально отрабатываются.Отмечается, что в настоящее время продолжаются поиски, получена информация об обнаружении на месте крушения тел, идентификация и опознание которых будут произведены в ходе следствия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an-26-1740199993.html

https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740207013.html

палана

петропавловск-камчатский

россия

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ан-26, палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия