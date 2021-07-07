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СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26
СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26
СК РФ сообщил, что изучает личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26, образцы топлива, допрашивает авиатехников и других свидетелей. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:00
2021-07-07T13:17
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. СК РФ сообщил, что изучает личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26, образцы топлива, допрашивает авиатехников и других свидетелей.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности."Часть следственной группы базируется в Петропавловске-Камчатском: изучаются личные дела членов экипажа воздушного судна, документация на самолет, иные документы, по изъятым с топливозаправщика и резервуара образцам топлива назначена химическая судебная экспертиза. Допрошены свидетели, в том числе, авиатехники предприятия-эксплуатанта, сотрудники топливозаправочного комплекса, диспетчеры, допросы свидетелей продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что все версии по уголовному делу детально отрабатываются.Отмечается, что в настоящее время продолжаются поиски, получена информация об обнаружении на месте крушения тел, идентификация и опознание которых будут произведены в ходе следствия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an-26-1740199993.html
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ан-26, палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26
10:00 07.07.2021 (обновлено: 13:17 07.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолете Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолете Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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СК изучит личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке Ан-26 и образцы топлива

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. СК РФ сообщил, что изучает личные дела пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26, образцы топлива, допрашивает авиатехников и других свидетелей.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
08:46В России
Обнародованы новые детали катастрофы Ан-26 на Камчатке
"Часть следственной группы базируется в Петропавловске-Камчатском: изучаются личные дела членов экипажа воздушного судна, документация на самолет, иные документы, по изъятым с топливозаправщика и резервуара образцам топлива назначена химическая судебная экспертиза. Допрошены свидетели, в том числе, авиатехники предприятия-эксплуатанта, сотрудники топливозаправочного комплекса, диспетчеры, допросы свидетелей продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю

На месте катастрофы работают спасатели.

Место крушения Ан-26 на Камчатке
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
© МЧС России

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Люди возле стихийного мемориала на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанк

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
Подчеркивается, что все версии по уголовному делу детально отрабатываются.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются поиски, получена информация об обнаружении на месте крушения тел, идентификация и опознание которых будут произведены в ходе следствия.
Работа спасателей на месте крушения Ан-26. Кадры МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
09:51
На Камчатке опознали одного из погибших при крушении самолета Ан-26
 
Ан-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийКрушение Ан-26 на КамчаткеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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