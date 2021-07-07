https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740207013.html

На Камчатке опознали одного из погибших при крушении самолета Ан-26

На Камчатке опознали одного из погибших при крушении самолета Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

На Камчатке опознали одного из погибших при крушении самолета Ан-26

Тела девяти жертв катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке нашли, одного из погибших опознали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:51

2021-07-07T09:51

2021-07-07T13:16

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — РИА Новости. Тела девяти жертв катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке нашли, одного из погибших опознали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.По словам собеседника агентства, на месте падения воздушного судна находится 51 спасатель.Водолазов задействуют при улучшении погоды.Межведомственная комиссия и три родственника погибших вылетели в Палану, сообщили РИА Новости в авиакомпании.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.В регионе объявили трехдневный траур. Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.Ранее пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что межведомственная комиссия, прилетевшая накануне, начала работу в Палане.

https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html

палана

петропавловск-камчатский

россия

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Работа спасателей на месте крушения Ан-26. Кадры МЧС РФ Работа спасателей на месте крушения Ан-26. Кадры МЧС РФ 2021-07-07T09:51 true PT0M30S

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палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия