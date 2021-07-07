https://ria.ru/20210707/johansson-1740240178.html

СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна

СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна - РИА Новости, 07.07.2021

СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна

Актриса Скарлетт Йоханссон беременна, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:57

2021-07-07T12:57

2021-07-07T12:57

шоубиз

шоу-бизнес

беременность

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон беременна, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.Двукратная номинантка на премию "Оскар" ждет ребенка вместе со своим супругом — комиком Колином Жостом. По информации инсайдеров, оба очень этому рады. В Page Six отмечают, что звезда "Мстителей" спровоцировала слухи о своей беременности в июне этого года после того, как пропустила несколько мероприятий, связанный с продвижением фильма "Черная вдова" с ней в главной роли. Для актрисы будущий малыш станет вторым ребенком. Скарлетт Йоханссон воспитывает дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат.Пара поженилась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса. На закрытой церемонии присутствовали только близкие Йоханссон и Жоста.

https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, беременность, скарлетт йоханссон