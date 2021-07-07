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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210707/johansson-1740240178.html
СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна
СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна - РИА Новости, 07.07.2021
СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна
Актриса Скарлетт Йоханссон беременна, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:57
2021-07-07T12:57
шоубиз
шоу-бизнес
беременность
скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон беременна, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.Двукратная номинантка на премию "Оскар" ждет ребенка вместе со своим супругом — комиком Колином Жостом. По информации инсайдеров, оба очень этому рады. В Page Six отмечают, что звезда "Мстителей" спровоцировала слухи о своей беременности в июне этого года после того, как пропустила несколько мероприятий, связанный с продвижением фильма "Черная вдова" с ней в главной роли. Для актрисы будущий малыш станет вторым ребенком. Скарлетт Йоханссон воспитывает дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат.Пара поженилась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса. На закрытой церемонии присутствовали только близкие Йоханссон и Жоста.
https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html
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шоу-бизнес, беременность, скарлетт йоханссон

СМИ узнали, что Скарлетт Йоханссон беременна

12:57 07.07.2021
 
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanАктриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон беременна, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.
Двукратная номинантка на премию "Оскар" ждет ребенка вместе со своим супругом — комиком Колином Жостом. По информации инсайдеров, оба очень этому рады.
"Скарлетт должна родить скоро. Насколько я знаю, она и Колин в восторге", — поделился информацией источник. "Скарлетт хранит свое интересное положение в секрете. И все это время вела себя очень осторожно", — добавил другой.
В Page Six отмечают, что звезда "Мстителей" спровоцировала слухи о своей беременности в июне этого года после того, как пропустила несколько мероприятий, связанный с продвижением фильма "Черная вдова" с ней в главной роли.
Для актрисы будущий малыш станет вторым ребенком. Скарлетт Йоханссон воспитывает дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат.
Пара поженилась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса. На закрытой церемонии присутствовали только близкие Йоханссон и Жоста.
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