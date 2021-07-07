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В Ираке обстреляли американскую базу
В Ираке обстреляли американскую базу - РИА Новости, 07.07.2021
В Ираке обстреляли американскую базу
Двое американских военных получили ранения при обстреле авиабазы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, сообщила представитель Пентагона Джессика... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T22:42
2021-07-07T22:42
2021-07-07T22:42
джессика макналти
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двое американских военных получили ранения при обстреле авиабазы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, сообщила представитель Пентагона Джессика Макналти телеканалу Al-Hurra.В среду авиабаза "Айн аль-Асад", где находятся военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. Представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке полковник Уэйн Маротто заявил, что в результате обстрела три человека получили незначительные ранения."Двое американских военных - среди раненых при нападении на базу "Айн аль-Асад", - заявила Макналти.Данная база расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/1739997353.html
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джессика макналти, касем сулеймани, анбар (мухафаза), корпус стражей исламской революции, министерство обороны сша, багдад (город), сша, в мире
В Ираке обстреляли американскую базу
В Ираке обстреляли американскую базу "Айн аль-Асад"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двое американских военных получили ранения при обстреле авиабазы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, сообщила представитель Пентагона Джессика Макналти телеканалу Al-Hurra.
В среду авиабаза "Айн аль-Асад", где находятся военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу. Представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке полковник Уэйн Маротто заявил, что в результате обстрела три человека получили незначительные ранения.
"Двое американских военных - среди раненых при нападении на базу "Айн аль-Асад", - заявила Макналти.
Данная база расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.