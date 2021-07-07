Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/gosduma-1740237538.html
ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата
ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата - РИА Новости, 07.07.2021
ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата
Пермское региональное отделение ЛДПР не смогло обжаловать в апелляции решение суда о снятии с партийного учета депутата гордумы Ильи Лисняка, который жаловался... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:16
2021-07-07T12:21
скр
олег лавров
пермский краевой суд
владимир жириновский
пермь
пермский край
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738647042_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_d9b89cbb3dea867fe18c4b92d866dd8c.jpg
ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Пермское региональное отделение ЛДПР не смогло обжаловать в апелляции решение суда о снятии с партийного учета депутата гордумы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде."Решение районного суда по делу Лисняка Ильи Николаевича, Ирины Форсюк и Марка Коробова оставлено без изменения", - рассказали в суде. Заседание проходило в течение двух дней - 6 и 7 июля.Ранее Свердловский районный суд Перми удовлетворил административный иск депутата городской думы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, и обязал реготделение ЛДПР снять политика с партийного учета. Решение касалось еще двух партийцев - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк. Они обращались с исками в суд отдельно от Лисняка, но в июне их дела были объединены в одно из-за схожести требований.Лисняк во время разбирательства сообщал, что подал заявление об исключении из партии 25 марта 2021 года, однако оно остается нерассмотренным. По мнению депутата, сроки снятия с партийного учета затягиваются умышленно - так блокируется его право на выдвижение от других партий.Пермский депутат обратился в СКР с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав.Представитель ответчика — юрист Сергей Заякин — объяснял во время заседания в районном суде, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. По его мнению, никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. Защитник уточнял, что периодичность проведения координационного совета не определена уставом, он собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для такого сбора.
https://ria.ru/20210701/ldpr-1739409856.html
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738647042_163:0:2727:1923_1920x0_80_0_0_7f601e1ae09e40c531a85bb4f26209f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скр, олег лавров, пермский краевой суд, владимир жириновский, пермь, пермский край, госдума рф, политика
ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата
12:16 07.07.2021 (обновлено: 12:21 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на XXIII cъезде ЛДПР в Москве
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на XXIII cъезде ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

ЛДПР не добилась отмены решения суда о снятии с партучета пермского депутата

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Пермское региональное отделение ЛДПР не смогло обжаловать в апелляции решение суда о снятии с партийного учета депутата гордумы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
"Решение районного суда по делу Лисняка Ильи Николаевича, Ирины Форсюк и Марка Коробова оставлено без изменения", - рассказали в суде. Заседание проходило в течение двух дней - 6 и 7 июля.
Ранее Свердловский районный суд Перми удовлетворил административный иск депутата городской думы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, и обязал реготделение ЛДПР снять политика с партийного учета. Решение касалось еще двух партийцев - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк. Они обращались с исками в суд отдельно от Лисняка, но в июне их дела были объединены в одно из-за схожести требований.
Лисняк во время разбирательства сообщал, что подал заявление об исключении из партии 25 марта 2021 года, однако оно остается нерассмотренным. По мнению депутата, сроки снятия с партийного учета затягиваются умышленно - так блокируется его право на выдвижение от других партий.
Пермский депутат обратился в СКР с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав.
Представитель ответчика — юрист Сергей Заякин — объяснял во время заседания в районном суде, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. По его мнению, никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. Защитник уточнял, что периодичность проведения координационного совета не определена уставом, он собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для такого сбора.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский во время официальной процедуры подачи документов на регистрацию к предстоящим парламентским выборам в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:17
ЛДПР представила документы для заверения списков кандидатов в Госдуму
 
СКРОлег ЛавровПермский краевой судВладимир ЖириновскийПермьПермский крайГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Лента новостейМолния