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ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата

ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата - РИА Новости, 07.07.2021

ЛДПР не добилась отмены решения о снятии с партучета пермского депутата

Пермское региональное отделение ЛДПР не смогло обжаловать в апелляции решение суда о снятии с партийного учета депутата гордумы Ильи Лисняка, который жаловался... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:16

2021-07-07T12:21

скр

олег лавров

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Пермское региональное отделение ЛДПР не смогло обжаловать в апелляции решение суда о снятии с партийного учета депутата гордумы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде."Решение районного суда по делу Лисняка Ильи Николаевича, Ирины Форсюк и Марка Коробова оставлено без изменения", - рассказали в суде. Заседание проходило в течение двух дней - 6 и 7 июля.Ранее Свердловский районный суд Перми удовлетворил административный иск депутата городской думы Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из партии, и обязал реготделение ЛДПР снять политика с партийного учета. Решение касалось еще двух партийцев - депутата думы Добрянского городского округа в Пермском крае Марка Коробова и гендиректора одного из пермских медиаагентств Ирины Форсюк. Они обращались с исками в суд отдельно от Лисняка, но в июне их дела были объединены в одно из-за схожести требований.Лисняк во время разбирательства сообщал, что подал заявление об исключении из партии 25 марта 2021 года, однако оно остается нерассмотренным. По мнению депутата, сроки снятия с партийного учета затягиваются умышленно - так блокируется его право на выдвижение от других партий.Пермский депутат обратился в СКР с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав.Представитель ответчика — юрист Сергей Заякин — объяснял во время заседания в районном суде, что решение о снятии с партийного учета члена партии принимает координационный совет: в последний раз он собирался 22 марта. По его мнению, никакие препятствия для выхода из ЛДПР Лисняку и другим партийцам не устанавливаются, поэтому их права не нарушаются. Защитник уточнял, что периодичность проведения координационного совета не определена уставом, он собирается под определенные мероприятия, поступление заявления о желании покинуть партию не является поводом для такого сбора.

https://ria.ru/20210701/ldpr-1739409856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, олег лавров, пермский краевой суд, владимир жириновский, пермь, пермский край, госдума рф, политика