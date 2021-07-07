https://ria.ru/20210707/gaiti-1740306688.html

Посольство Гаити опровергло сообщения о смерти жены президента

Посольство Гаити опровергло сообщения о смерти жены президента - РИА Новости, 07.07.2021

Посольство Гаити опровергло сообщения о смерти жены президента

Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергает информацию о смерти Мартин Моиз, супруги погибшего в результате нападения гаитянского президента... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:26

2021-07-07T17:26

2021-07-07T19:31

убийство президента гаити

жовенель моиз

доминикана

гаити

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергает информацию о смерти Мартин Моиз, супруги погибшего в результате нападения гаитянского президента Жовенеля Моиза, сообщает доминиканская газета Dia.Ранее телеканал Telesur сообщил, что женщина скончалась из-за ранений.Представители гаитянского посольства сообщают, что у первой леди наблюдаются "стабильные признаки жизни".По их словам, в аэропорту Порт-о-Пренса уже готов самолет, чтобы вывезти Моиз для лечения за границу.Газета Diario Libro со ссылкой на дипломатов сообщает, что Мартин Моиз могут отправить в США или соседнюю Доминикану.Как сообщил посол Гаити в Доминиканской Республике Смит Аугустин на пресс-конференции, которую транслировало издание Diario Libre, супруга Жовенеля Моиза не погибла, она получает медицинскую помощь в Порт-о-Пренсе. По словам Аугустина, дети Моиза находятся "в безопасных местах" под защитой.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

https://ria.ru/20210707/gaiti-1740304714.html

доминикана

гаити

сша

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убийство президента гаити, жовенель моиз, доминикана, гаити, сша, в мире