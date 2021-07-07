https://ria.ru/20210707/gaita-1740321519.html

Стали известны подробности убийства президента Гаити

Стали известны подробности убийства президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

Стали известны подробности убийства президента Гаити

Вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:16

2021-07-07T18:16

2021-07-07T21:03

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald со ссылкой на видеозапись инцидента.Президент Гаити скончался, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.По данным издания, один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".Источники сообщили изданию, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками.Как сообщали СМИ, и.о. премьера Гаити Клод Жозеф подтвердил, что нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках.

https://ria.ru/20210707/gaiti-1740304714.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире