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Стали известны подробности убийства президента Гаити
Стали известны подробности убийства президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Стали известны подробности убийства президента Гаити
Вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:16
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убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald со ссылкой на видеозапись инцидента.Президент Гаити скончался, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.По данным издания, один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".Источники сообщили изданию, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками.Как сообщали СМИ, и.о. премьера Гаити Клод Жозеф подтвердил, что нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Стали известны подробности убийства президента Гаити
18:16 07.07.2021 (обновлено: 21:03 07.07.2021)
 
© REUTERS / Jeanty Junior Augustin/File PhotoПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / Jeanty Junior Augustin/File Photo

Убийцы президента Гаити представились сотрудниками антинаркотического ведомства США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные люди, совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald со ссылкой на видеозапись инцидента.
Президент Гаити скончался, получив смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 17:17
На Гаити объявили военное положение после убийства президента
По данным издания, один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".
Источники сообщили изданию, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками.
Как сообщали СМИ, и.о. премьера Гаити Клод Жозеф подтвердил, что нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках.
На осадном положении: Гаити после убийства президента
© AP Photo / Joseph Odelyn

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

Сотрудники полиции и криминалисты ищут улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

Военнослужащие возле больницы, куда была доставлена первая леди Гаити Мартина Моиз в Порт-о-Пренсе, Гаити
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

Улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенелья Моиза
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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