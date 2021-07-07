https://ria.ru/20210707/florida-1740311024.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 46 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 46 человек - РИА Новости, 07.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 46 человек

Спасатели обнаружили тела еще 10 погибших при обрушении дома в американском штате Флорида, число жертв возросло до 46, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:36

2021-07-07T17:36

2021-07-07T17:36

флорида

майами

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще 10 погибших при обрушении дома в американском штате Флорида, число жертв возросло до 46, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на закрытый брифинг для родственников.По информации агентства, заместитель начальника пожарной службы округа Майами-Дейд Рейд Джадалла также упомянул об обнаружении новых фрагментов человеческих тел и признал, что пока опознаны только 32 жертвы трагедии.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются. Остатки здания были снесены на выходных.

флорида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире