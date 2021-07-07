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МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России - РИА Новости, 07.07.2021
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
Эстония не исключает ответных мер после высылки консула из России, заявила ERR пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:14
2021-07-07T19:16
россия
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мид эстонии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эстония не исключает ответных мер после высылки консула из России, заявила ERR пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик. Представитель ведомства сообщила, что в курсе решения российского МИД, и отметила, что такие действия обычно бывают двусторонними. При этом Леммик не стала утверждать, что из Эстонии вышлют российского консула. Ранее МИД России объявил персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, попавшегося накануне на получении материалов закрытого характера от россиянина. В среду в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временную поверенную в делах эстонского посольства Уллу Уйбо. Ей заявили протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных, несовместимой со статусом дипломата. В МИД России указали на недопустимость попыток выставить ситуацию с консулом в ложном свете, подчеркнув, что у Москвы есть доказательства незаконной деятельности Лятте.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, эстония, в мире
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
19:14 07.07.2021 (обновлено: 19:16 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представитель МИД Эстонии Леммик допустила ответные шаги на высылку консула из России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эстония не исключает ответных мер после высылки консула из России, заявила ERR пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик.
Представитель ведомства сообщила, что в курсе решения российского МИД, и отметила, что такие действия обычно бывают двусторонними. При этом Леммик не стала утверждать, что из Эстонии вышлют российского консула.

"Частью дипломатической практики также является то, что детали высылки дипломатов не раскрываются публично", — сказала пресс-секретарь министерства.

Ранее МИД России объявил персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, попавшегося накануне на получении материалов закрытого характера от россиянина.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В среду в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временную поверенную в делах эстонского посольства Уллу Уйбо. Ей заявили протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных, несовместимой со статусом дипломата.
В МИД России указали на недопустимость попыток выставить ситуацию с консулом в ложном свете, подчеркнув, что у Москвы есть доказательства незаконной деятельности Лятте.
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЭстонииЭстонияВ мире
 
 
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