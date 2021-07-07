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МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России - РИА Новости, 07.07.2021
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
Эстония не исключает ответных мер после высылки консула из России, заявила ERR пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:14
2021-07-07T19:14
2021-07-07T19:16
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эстония не исключает ответных мер после высылки консула из России, заявила ERR пресс-секретарь МИД республики Аари Леммик. Представитель ведомства сообщила, что в курсе решения российского МИД, и отметила, что такие действия обычно бывают двусторонними. При этом Леммик не стала утверждать, что из Эстонии вышлют российского консула. Ранее МИД России объявил персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, попавшегося накануне на получении материалов закрытого характера от россиянина. В среду в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временную поверенную в делах эстонского посольства Уллу Уйбо. Ей заявили протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных, несовместимой со статусом дипломата. В МИД России указали на недопустимость попыток выставить ситуацию с консулом в ложном свете, подчеркнув, что у Москвы есть доказательства незаконной деятельности Лятте.
https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, эстония, в мире
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
19:14 07.07.2021 (обновлено: 19:16 07.07.2021)
Представитель МИД Эстонии Леммик допустила ответные шаги на высылку консула из России