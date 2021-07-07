https://ria.ru/20210707/ekipazh-1740223152.html

Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26

Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26

Власти Камчатки опубликовали фото шести членов экипажа разбившегося у поселка Палана самолета Ан-26. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:11

2021-07-07T11:11

2021-07-07T13:17

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Власти Камчатки опубликовали фото шести членов экипажа разбившегося у поселка Палана самолета Ан-26.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Фото членов экипажа с траурными лентами в уголках опубликованы в Telegram-канале камчатского правительства."Экипаж Ан-26. Запомним их такими", - говорится в сообщении.Власти выложили имена погибших членов экипажа: Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот, Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик, Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор, Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна, Владимир Каримович Садиев, штурман, Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an26-1740212963.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия