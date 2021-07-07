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Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26
Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26
Власти Камчатки опубликовали фото шести членов экипажа разбившегося у поселка Палана самолета Ан-26. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:11
2021-07-07T13:17
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Власти Камчатки опубликовали фото шести членов экипажа разбившегося у поселка Палана самолета Ан-26.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Фото членов экипажа с траурными лентами в уголках опубликованы в Telegram-канале камчатского правительства."Экипаж Ан-26. Запомним их такими", - говорится в сообщении.Власти выложили имена погибших членов экипажа: Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот, Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик, Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор, Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна, Владимир Каримович Садиев, штурман, Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/an26-1740212963.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26
11:11 07.07.2021 (обновлено: 13:17 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского
Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Камчатские власти опубликовали фото членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Власти Камчатки опубликовали фото шести членов экипажа разбившегося у поселка Палана самолета Ан-26.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Фото членов экипажа с траурными лентами в уголках опубликованы в Telegram-канале камчатского правительства.
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю

На месте катастрофы работают спасатели.

Место крушения Ан-26 на Камчатке
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
© МЧС России

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Люди возле стихийного мемориала на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанк

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
"Экипаж Ан-26. Запомним их такими", - говорится в сообщении.
Власти выложили имена погибших членов экипажа: Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот, Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик, Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор, Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна, Владимир Каримович Садиев, штурман, Ирина Николаевна Середа, бортпроводник.
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