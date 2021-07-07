https://ria.ru/20210707/aziza-1740314442.html

Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу

Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу - РИА Новости, 07.07.2021

Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу

Певица Азиза в интервью изданию "Собеседник" рассказала, почему отложила свадьбу со своим возлюбленным ресторатором Александро Лортэ. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:40

2021-07-07T18:40

2021-07-07T18:40

коронавирус covid-19

германия

московская область (подмосковье)

шоубиз

азиза (певица)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Азиза в интервью изданию "Собеседник" рассказала, почему отложила свадьбу со своим возлюбленным ресторатором Александро Лортэ.Артистка должна была выйти замуж еще в июне, однако грандиозный праздник неожиданно перенесли. Одной из причин стал коронавирус, который бушует в столице и Подмосковье, но главная причина, как призналась Азиза, "кроется в другом". Оказалось, что во всем виноваты яйцеклетки.В мае этого года Азиза рассказала, что мечтает стать мамой и подарить Александро наследников. Однако забеременеть естественным путем певица не может. Из-за этого она обратилась к своим родственницам, чтобы те поделились с ней биологическим материалом.Сейчас журналисты узнали, что Азизе сначала отказали все родственники, чем расстроили знаменитую тетю. Однако позже одна племянница, которая проживает в Германии, сказала, что готова помочь артистке. "Когда она узнала, что мои родные отказались, решила прийти мне на помощь. Она готова сделать все, что необходимо. И я обязательно приму ее помощь. Потому что я очень хочу стать мамой", — заявила певица, добавив, что уже думает, как реализовать задуманное. Новую дату свадьбы Азиза и Александро Лортэ пока не назначили. Но артистка утверждает, что в любом случае будет "самой красивой невестой на свете" и подготовит для своих гостей несколько сюрпризов. Среди них будут и новые песни, которые сейчас записывает знаменитость.

https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html

германия

московская область (подмосковье)

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коронавирус covid-19, германия, московская область (подмосковье), азиза (певица), шоу-бизнес, знаменитости, звезды