Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210707/aziza-1740314442.html
Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу
Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу - РИА Новости, 07.07.2021
Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу
Певица Азиза в интервью изданию "Собеседник" рассказала, почему отложила свадьбу со своим возлюбленным ресторатором Александро Лортэ. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:40
2021-07-07T18:40
коронавирус covid-19
германия
московская область (подмосковье)
шоубиз
азиза (певица)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_ed9890054f5475fc691a268367d3990c.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Азиза в интервью изданию "Собеседник" рассказала, почему отложила свадьбу со своим возлюбленным ресторатором Александро Лортэ.Артистка должна была выйти замуж еще в июне, однако грандиозный праздник неожиданно перенесли. Одной из причин стал коронавирус, который бушует в столице и Подмосковье, но главная причина, как призналась Азиза, "кроется в другом". Оказалось, что во всем виноваты яйцеклетки.В мае этого года Азиза рассказала, что мечтает стать мамой и подарить Александро наследников. Однако забеременеть естественным путем певица не может. Из-за этого она обратилась к своим родственницам, чтобы те поделились с ней биологическим материалом.Сейчас журналисты узнали, что Азизе сначала отказали все родственники, чем расстроили знаменитую тетю. Однако позже одна племянница, которая проживает в Германии, сказала, что готова помочь артистке. "Когда она узнала, что мои родные отказались, решила прийти мне на помощь. Она готова сделать все, что необходимо. И я обязательно приму ее помощь. Потому что я очень хочу стать мамой", — заявила певица, добавив, что уже думает, как реализовать задуманное. Новую дату свадьбы Азиза и Александро Лортэ пока не назначили. Но артистка утверждает, что в любом случае будет "самой красивой невестой на свете" и подготовит для своих гостей несколько сюрпризов. Среди них будут и новые песни, которые сейчас записывает знаменитость.
https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html
германия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575452878_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_d689bfc270838a546ff82021792a4c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, московская область (подмосковье), азиза (певица), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Яйцеклетку не дали: Азиза объяснила, почему перенесла свадьбу

18:40 07.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Азиза во время выступления
Певица Азиза во время выступления - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Азиза в интервью изданию "Собеседник" рассказала, почему отложила свадьбу со своим возлюбленным ресторатором Александро Лортэ.
Артистка должна была выйти замуж еще в июне, однако грандиозный праздник неожиданно перенесли. Одной из причин стал коронавирус, который бушует в столице и Подмосковье, но главная причина, как призналась Азиза, "кроется в другом".
"Это очень личный вопрос, который меня уже давно беспокоит", — прокомментировала исполнительница.
Оказалось, что во всем виноваты яйцеклетки.
В мае этого года Азиза рассказала, что мечтает стать мамой и подарить Александро наследников. Однако забеременеть естественным путем певица не может. Из-за этого она обратилась к своим родственницам, чтобы те поделились с ней биологическим материалом.
"Мой поезд уже ушел. Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть троюродные племянницы и другие родственники. По нашему роду клетку можно взять", — делилась планами 57-летняя артистка.
Сейчас журналисты узнали, что Азизе сначала отказали все родственники, чем расстроили знаменитую тетю. Однако позже одна племянница, которая проживает в Германии, сказала, что готова помочь артистке.
"Когда она узнала, что мои родные отказались, решила прийти мне на помощь. Она готова сделать все, что необходимо. И я обязательно приму ее помощь. Потому что я очень хочу стать мамой", — заявила певица, добавив, что уже думает, как реализовать задуманное.
Новую дату свадьбы Азиза и Александро Лортэ пока не назначили. Но артистка утверждает, что в любом случае будет "самой красивой невестой на свете" и подготовит для своих гостей несколько сюрпризов. Среди них будут и новые песни, которые сейчас записывает знаменитость.
Кадр шоу Маска на НТВ
9 марта, 18:49Шоубиз
Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"
 
ШоубизКоронавирус COVID-19ГерманияМосковская область (Подмосковье)Азиза (певица)Шоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния