https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740193960.html

На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26

На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды, их число уточняется, рассказали РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T06:30

2021-07-07T06:30

2021-07-07T13:16

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды, их число уточняется, рассказали РИА Новости в правительстве региона.Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что найдены тела шести жертв авиакатастрофы. Позднее замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил РИА Новости, что обнаружены трое погибших, их пока не опознали.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.На Камчатке в связи с авиакатастрофой объявлен трехдневный траур.Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210707/strakhovka-1740188417.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия