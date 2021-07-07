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Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2021
Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:36
2021-07-07T19:51
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таджикистан
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана."Таджикистан — как страна с самой протяженной границей с Афганистаном — принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", — заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", добавил Султонов."В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", — заключил постпред.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается — "в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск". Он отметил, что на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте с главами других республик Центральной Азии. Как подчеркнул Лавров, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.Представители секретариата ОДКБ накануне посетили участок границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html
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одкб, афганистан, таджикистан, в мире
Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
18:36 07.07.2021 (обновлено: 19:51 07.07.2021)
 
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of TajikistanВоеннослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan

Представитель Таджикистана при ОДКБ попросил помочь справиться с вызовами из Афганистана

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.
"Таджикистан — как страна с самой протяженной границей с Афганистаном — принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", — заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.
Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", добавил Султонов.
"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", — заключил постпред.
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В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается — "в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск". Он отметил, что на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте с главами других республик Центральной Азии. Как подчеркнул Лавров, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
Представители секретариата ОДКБ накануне посетили участок границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
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